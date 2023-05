Les actions de Foxconn et de Sharp chutent après l'importante dépréciation de l'entreprise japonaise

Les actions de la société taïwanaise Foxconn et de Sharp Corp, le fabricant japonais d'électronique dans lequel elle détient une participation de 34 %, ont chuté vendredi après que Sharp a fait état d'une perte de 1,9 milliard de dollars à la suite de la dépréciation de son activité d'affichage et d'autres actifs.

Les actions de Sharp étaient en baisse de 7 % tôt vendredi à 921 yens, en voie d'enregistrer leur plus forte perte en une journée depuis février, tandis que les actions de Foxconn ont baissé de 2,4 %.

Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique en sous-traitance au monde, a attribué jeudi une chute de 56% de son bénéfice au premier trimestre à une dépréciation de 17,3 milliards de dollars taïwanais (563,83 millions de dollars) liée à sa participation dans Sharp et a déclaré que la visibilité pour l'ensemble de l'année était limitée.

Le bénéfice net de Foxconn de 12,8 milliards de dollars taïwanais a été nettement inférieur à la prévision moyenne de 29,18 milliards de dollars taïwanais de 13 analystes, selon Refinitiv.

L'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus des produits de cloud et de réseau en 2023 soient stables dans le contexte d'une économie morose, alors qu'elle prévoyait précédemment une croissance significative pour ces secteurs.

Sharp a déclaré avoir subi une perte de 220 milliards de yens (1,6 milliard de dollars) en dépréciant la valeur des bâtiments et des machines dans ses activités d'écrans LCD et OLED au Japon, ainsi que d'autres actifs.

Foxconn a déclaré qu'il demanderait des explications à la société japonaise d'électronique et "travaillerait plus dur sur la gestion de nos entreprises d'investissement." (1 $ = 135,0500 yens) (1 $ = 30,6830 dollars taïwanais) (Reportage de David Dolan ; Rédaction de Jacqueline Wong et Jamie Freed)