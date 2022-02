Tokyo débute en forte baisse, Ukraine et Fed pèsent toujours

Données financières JPY USD EUR CA 2022 2 517 Mrd 21 861 M 19 290 M Résultat net 2022 72 873 M 633 M 559 M Dette nette 2022 368 Mrd 3 193 M 2 817 M PER 2022 11,0x Rendement 2022 3,04% Capitalisation 803 Mrd 6 971 M 6 151 M VE / CA 2022 0,46x VE / CA 2023 0,44x Nbr Employés 50 478 Flottant - Graphique SHARP CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SHARP CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Cloture 1 314,00 JPY Objectif de cours Moyen 1 209,09 JPY Ecart / Objectif Moyen -7,98% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Cheng Wu Tai Chairman & Chief Executive Officer Katsuaki Nomura President, COO & Representative Director Mototaka Taneya Managing Executive Officer, GM-R&D Business Yasuo Himeiwa Independent Outside Director Yutaka Nakagawa Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SHARP CORPORATION -0.53% 6 971 SONY GROUP CORPORATION -16.58% 129 949 PANASONIC CORPORATION -2.53% 24 994 LG ELECTRONICS INC. -10.51% 17 660 XIAMEN INTRETECH INC. -9.99% 3 765 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED -10.55% 3 292