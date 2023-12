Sharp India Limited est une société d'électronique grand public basée en Inde. L'entreprise est principalement engagée dans la fabrication et la vente de téléviseurs à diodes électroluminescentes (TV LED) et de climatiseurs. Elle fournit également des services d'étude de faisabilité aux sociétés du groupe en Inde. Elle se concentre sur tous les types de téléviseurs couleur, de téléviseurs à diodes électroluminescentes et de climatiseurs. Les produits fabriqués par l'entreprise sont vendus et entretenus par Sharp Business System (India) Limited, une filiale de Sharp Corporation Japan. La société holding de l'entreprise est Sharp Corporation, Japon. Sharp Business Systems (India) Limited propose des produits et systèmes solaires photovoltaïques et des produits de bureautique, tels que des produits multifonctions numériques, des télécopieurs, des projecteurs multimédia, des solutions d'affichage professionnel à cristaux liquides (LCD), des solutions d'affichage sur mur vidéo, des caisses enregistreuses électroniques et des terminaux de point de vente (POS).

Secteur Appareils électroniques