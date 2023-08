Shattuck Labs, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société est engagée dans le développement de protéines de fusion à double face. La société a créé une approche de la modulation immunitaire en concevant des produits biologiques avec des caractéristiques structurelles. Les composés dérivés de sa plateforme Agonist Redirected Checkpoint (ARC) inhibent simultanément les molécules des points de contrôle et activent les molécules de costimulation dans un seul traitement. Son principal produit candidat, le SL-172154, est conçu pour inhiber simultanément l'interaction du point de contrôle cluster of differentiation 47/signal regulatory protein alpha (CD47/SIRPa) afin de restaurer une réponse immunitaire antitumorale et d'activer le récepteur de costimulation cluster of differentiation 40 (CD40) pour renforcer une réponse immunitaire. Le second produit candidat de la société, le SL-279252, est conçu pour inhiber simultanément l'interaction entre la mort programmée 1 et le ligand 1 de la mort programmée (PD-1/PD-L1) et activer le récepteur OX40.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale