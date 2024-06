Shattuck Labs, Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société est engagée dans le développement de protéines de fusion bi-fonctionnelles en tant que nouvelle classe de médicaments biologiques pour le traitement des patients atteints de cancer et de maladies auto-immunes. Son principal produit candidat, le SL-172154, est conçu pour inhiber simultanément l'interaction du point de contrôle des macrophages CD47/SIRPa et activer le récepteur de costimulation CD40 afin d'induire une réponse immunitaire antitumorale. Il mène un essai clinique de phase IA/B chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) et de SMD-HR. Elle a terminé la phase IA d'augmentation de la dose de cet essai clinique et recrute actuellement des patients dans les cohortes d'expansion de la phase IB évaluant le SL-172154 en association avec l'azacitidine dans les cas de HR-MDS de première ligne ou de LMA avec mutant TP53 (TP53m) de première ligne. Elle a développé la plateforme ARC pour répondre au besoin d'un traitement unique qui consolide plusieurs fonctions immunitaires.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale