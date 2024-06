Shaver Shop Group Limited est une société basée en Australie. La société est engagée dans la vente au détail de produits spécialisés de soins personnels et de toilettage, à la fois par le biais de ses magasins détenus par l'entreprise et en ligne par le biais de ses sites Web et des places de marché en ligne. La société propose ses produits dans différentes catégories, telles que les rasoirs électriques, y compris les rasoirs électriques et les pièces de rechange ; les tondeuses à barbe, y compris les tondeuses à barbe, les kits de toilettage, les tondeuses pour le nez et les oreilles, et les soins de la barbe ; les tondeuses à cheveux ; les produits de toilettage pour le corps, y compris les produits de toilettage pour le corps et l'épilation à long terme, et les rasoirs manuels, y compris les lames pour hommes, les rasoirs pour hommes, les brosses à raser, les sets de rasage et les accessoires, et les rasoirs coupe-choux. Elle propose également des soins bucco-dentaires, tels que des brosses à dents électriques, des irrigations buccales et des recharges pour brosses à dents ; des épilateurs pour dames, y compris des épilateurs et des lames pour dames ; des coiffures ; des massages, des soins de la peau et des produits de soins capillaires. La société exploite environ 122 magasins en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Secteur Détaillants autres spécialités