L'approbation de la fusion-acquisition de Rogers-Shaw soulève la question de l'ingérence politique dans les transactions canadiennes

Vendredi, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a accepté le transfert des licences de spectre détenues par l'unité Freedom Mobile de Shaw à Quebecor Inc. après avoir obtenu des "engagements sans précédent et juridiquement contraignants" et décrit les lourdes pénalités prévues en cas de non-respect de ces engagements.

Cela a contribué à ouvrir la voie au rachat de Shaw par Rogers. Mais, dans un secteur déjà confronté à la hausse des taux d'intérêt et à un avenir économique incertain, la décision du ministre ajoute de l'incertitude, ont déclaré les avocats.

"Le ministre n'avait pas le pouvoir d'approuver ou de refuser cette fusion, sauf en ce qui concerne les licences d'utilisation du spectre", a déclaré à Reuters Michael Osborne, avocat spécialisé en droit de la concurrence au cabinet Cozen O'Connor.

"Le fait qu'il ait pu tirer parti de cette situation et imposer à la partie concernée des conditions qu'il n'avait pas le droit d'imposer en vertu de la loi constitue une extension incroyable de son pouvoir", a ajouté M. Osborne.

M. Osborne craint qu'il y ait d'autres cas où le ministre décide qu'il ne fait pas confiance au Bureau de la concurrence et qu'il souhaite commencer à intervenir politiquement dans les fusions.

M. Champagne a déclaré que les Canadiens "attendent et méritent à juste titre davantage de leur secteur des télécommunications".

"Nous continuerons à veiller à ce que le secteur réponde à ces normes, notamment en améliorant la concurrence, la fiabilité et l'accessibilité financière", a-t-il ajouté en approuvant le transfert des licences de spectre.

Le cabinet du ministre n'a pas proposé de commentaire immédiat en réponse à une question de Reuters sur l'ingérence politique dans les fusions et acquisitions.

DES FACTURES QUI MONTENT JUSQU'AU CIEL

Les défenseurs des consommateurs se moquent depuis longtemps du manque de concurrence au Canada dans des secteurs allant de la banque aux télécommunications. L'acquisition de Shaw par Rogers était politiquement sensible en raison du montant élevé des factures de téléphonie mobile payées par les Canadiens, qui sont parmi les plus élevées au monde.

Pourtant, le bureau de la concurrence n'a pas réussi à bloquer la fusion, perdant sa longue bataille lorsqu'un tribunal fédéral a rejeté l'affaire. M. Champagne, qui avait le dernier mot sur l'opération, est intervenu et a imposé des conditions contraignantes, qui ont finalement abouti à l'approbation de l'opération.

Aujourd'hui, les négociateurs craignent que le gouvernement n'intervienne dans d'autres fusions-acquisitions politiquement sensibles.

"Ce que Rogers/Shaw illustre, c'est qu'aujourd'hui le régime de concurrence du Canada est hautement politique et que ses résultats sont imprévisibles", a déclaré Neil Selfe, directeur général de la société de conseil INFOR Financial.

"Au Canada, nous avons un régime réglementaire sans dents et un agent politique qui n'a pas dit quand il allait ou non agir, ce qui crée de l'incertitude et a un effet dissuasif sur les fusions et acquisitions.

Le bureau antitrust a déclaré dans un communiqué vendredi qu'un secteur des télécommunications concurrentiel était "d'une importance vitale" pour les Canadiens et qu'il continuerait à faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la concurrence dans ce secteur.

Il n'a pas été précisé quels secteurs pourraient être les plus visés, mais M. Selfe a déclaré que plus une question est politisée, plus il est probable que le gouvernement réagisse. Il est certain qu'au Canada, les transactions suivent les règles et que les ingérences politiques sont rares, selon les juristes.

Jennifer Quaid, professeur associé et vice-doyenne à la recherche de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, a déclaré que les politiciens ne devraient pas intervenir dans les cas où les tribunaux ont déjà pris une décision.

"Il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles les gens du droit de la concurrence ne sont pas d'accord. Mais tout le monde est d'accord pour dire que la politique doit rester en dehors des fusions", a ajouté M. Quaid.