Le champagne canadien dévoile l'orientation du CRTC alors que l'accord Rogers-Shaw approche de l'approbation finale

(Reuters) - Le ministre canadien de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré lundi que l'organisme de réglementation de la radiodiffusion et des télécommunications du pays se concentrerait sur l'amélioration de la concurrence, de l'abordabilité et des droits des consommateurs dans le cadre d'une nouvelle orientation politique.

Parmi les autres objectifs de l'orientation stratégique du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) figurent l'accélération de la mise en place de nouvelles infrastructures pour un meilleur accès des consommateurs et l'amélioration de la fiabilité des services, a déclaré M. Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Les consommateurs canadiens ont des factures de services sans fil parmi les plus élevées au monde, et Rogers a subi l'an dernier une panne de service de 19 heures qui a coupé l'accès aux services bancaires, de transport et gouvernementaux pour des millions de personnes.

M. Champagne a déjà indiqué son soutien à l'accord Rogers-Shaw si certaines conditions étaient remplies. En janvier, les entreprises ont franchi un obstacle majeur après que le Bureau de la concurrence du Canada ait baissé son intention de s'opposer à l'accord après deux défaites devant les tribunaux.

(1 $ = 1,3337 dollar canadien)