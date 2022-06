Les paris sur l'approbation de l'accord Rogers-Shaw augmentent après la vente de l'unité mobile, les actions remontent

Tard vendredi, Rogers et Shaw ont convenu de vendre l'unité Freedom Mobile à Quebecor Inc. pour 2,85 milliards de dollars canadiens, y compris les clients des services sans fil et Internet, dans le but d'apaiser les préoccupations en matière de concurrence concernant le projet de Rogers d'acheter son rival Shaw, plus petit.

La Commission de la concurrence du Canada a déclaré lundi qu'elle évaluerait les "offres de remède" pour résoudre les problèmes de concurrence, mais que tout remède doit éliminer une réduction ou un empêchement substantiel de la concurrence en raison de la fusion.

La commission avait initialement déposé son objection à la fusion la semaine dernière, affirmant que la vente de Freedom n'était pas suffisante pour maintenir la concurrence.

Rogers avait déjà tenté de vendre Freedom à deux autres soumissionnaires, mais la commission, dans sa pétition du mois dernier, a déclaré que ces entreprises n'étaient pas en mesure de maintenir la concurrence au Canada, où les frais de téléphonie sans fil sont les plus élevés au monde.

Reuters a précédemment rapporté que le gouvernement considère Quebecor comme un acheteur crédible pour Freedom, ce qui donne un coup de pouce au dernier effort de Rogers.

"C'est le meilleur résultat possible pour les régulateurs qui cherchent à améliorer la concurrence à long terme", a écrit Mathew Dolgin, analyste des actions chez Morningstar, dans une obligation datée du 19 juin.

Les actions de Shaw ont augmenté de 7,4 % à 37,21 $CAN - ce qui représente toujours un escompte de 8,1 % par rapport au prix proposé par Rogers - tandis que Rogers a grimpé de 6 %. Quebecor a bondi de 8,2 %.

Les deux parties vont maintenant s'adresser au tribunal de la concurrence pour demander une médiation et l'affaire pourrait être close d'ici le 28 juin si elles parviennent à un règlement, selon le site Web du tribunal de la concurrence.

Les entreprises ont déclaré que l'opération garantirait le mandat du gouvernement d'avoir un quatrième concurrent viable sur le marché coûteux des télécommunications au Canada.

"Cette transaction se traduira par une plus grande réalisation... et est susceptible de recevoir l'approbation réglementaire du Bureau de la concurrence du Canada et du gouvernement canadien", a déclaré Cormark Securities dans une note de recherche datée du 20 juin.

Les investisseurs qui parient sur l'achèvement de la fusion n'accordent qu'une probabilité de 75% à la conclusion de l'opération, ont déclaré des traders à Reuters. Habituellement, les transactions réussies ont une probabilité de 90 à 95 %, ont-ils ajouté.

"Il y a toujours une incertitude [sur] l'approbation de l'opération par le bureau de la concurrence", a déclaré un trader de la société de gestion d'actifs basée à New York, qui n'était pas autorisé à s'exprimer publiquement sur la question.

Un porte-parole du ministère de l'innovation, des sciences et du développement économique a déclaré que le ministère examinerait la vente de Freedom par Rogers en tant qu'organisme de réglementation responsable du transfert du spectre.

(1 $ = 1,3005 dollar canadien)