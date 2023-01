Rogers et Shaw affirment que la fusion "doit être autorisée".

Les sociétés affronteront le Bureau de la concurrence, qui s'oppose à la transaction qui créerait la deuxième plus grande entreprise de télécommunications du Canada, lors d'une audience de la Cour d'appel fédérale le 24 janvier.

"Cette transaction pro-concurrentielle a été retardée assez longtemps et doit être autorisée à aller de l'avant", ont déclaré les sociétés dans le dépôt de la cour.

Les entreprises espèrent conclure l'opération avant sa clôture prévue le 31 janvier.

Le tribunal antitrust du Canada a approuvé la transaction le 30 décembre, mais le bureau de la concurrence a fait appel de la décision du tribunal.

Dans son document judiciaire déposé vendredi, le bureau de la concurrence a déclaré que le tribunal avait commis quatre erreurs en décidant de rejeter la demande de blocage de l'acquisition, notamment en n'évaluant pas correctement la "substantialité" de l'empêchement ou de la diminution substantiels de la concurrence.

Mais le document présenté mardi par les entreprises de télécommunications fait valoir que l'opération a déjà fait l'objet d'une longue enquête, de six mois de gestion serrée de l'affaire par le juge en chef Crampton et le président du tribunal, le juge Little, d'un échange de preuves soigneusement séquencé, de deux médiations, de 16 motions et de 11 jours de découverte.

Le ministre de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, prévoit également annoncer une décision sur la transaction après la décision de la Cour d'appel fédérale.

Les actions de Shaw ont clôturé en hausse de 0,4 % à 38,28 $CAN, sous le prix de l'offre de Rogers de 40,50 $CAN à partir de mars 2021. Les actions de Rogers ont terminé en hausse de 0,5 % à 65,37 $CAN.

(1 $ = 1,3387 dollar canadien)