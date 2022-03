Shaw Communications commente l'étape cruciale vers la conclusion de la transaction avec Rogers Communications : le CRTC approuve le transfert des entreprises de radiodiffusion à Rogers

CALGARY, Alberta, 24 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shaw Communications Inc. (Shaw) a déclaré aujourd'hui que l'examen complet et l'approbation par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) du transfert des entreprises de radiodiffusion autorisées de Shaw à Rogers Communications Inc. (Rogers) marquent une étape importante vers le regroupement réussi des deux entreprises.

Brad Shaw, Président du conseil d'administration et Président-directeur général de Shaw, a commenté la décision d'aujourd'hui :

« Nous saluons l’analyse minutieuse du CRTC et nous demeurons déterminés à collaborer avec le gouvernement et les organismes de réglementation pour mener à bien la transaction que nous proposons avec Rogers. »

L'annonce d'aujourd'hui est une étape cruciale dans le parcours que nous entreprenons pour que tous les organismes de réglementation approuvent le regroupement de nos deux entreprises. Notre équipe poursuit ses efforts en vue de mener à bien les examens réglementaires approfondis toujours en cours, afin d'offrir à nos actionnaires la valeur qu'ils s'attendent à recevoir à la clôture de la transaction, prévue au cours de la première moitié de 2022.

Les employés de Shaw gardent le cap sur nos priorités à court terme, à savoir équilibrer la croissance du nombre d'abonnés et la rentabilité, tout en investissant dans nos réseaux et en offrant de meilleures expériences aux clients dans l'ensemble de nos activités.

Avec Rogers, nous nous réjouissons de faire bénéficier la population canadienne des avantages importants de l'entreprise regroupée, notamment l'accès à des réseaux de haute qualité et de nouvelle génération, une concurrence accrue et une meilleure connectivité des communautés rurales, éloignées et autochtones de l'Ouest canadien. »

La transaction reste soumise à d'autres conditions de clôture habituelles, notamment les approbations du Bureau de la concurrence et d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Shaw et Rogers continuent de collaborer de manière constructive afin d'obtenir les approbations requises.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant le calendrier potentiel et la réception anticipée des approbations réglementaires requises, le calendrier anticipé pour la clôture de la transaction, la croissance attendue des abonnés et des produits et services auxquels ils s'abonnent, et les avantages anticipés de la transaction.

Nous mettons en garde contre le fait que tous les renseignements prospectifs sont assujettis intrinsèquement à des changements et à des incertitudes et que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les renseignements prospectifs. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective ou pourraient faire en sorte que nos objectifs, stratégies et intentions actuels changent. Les lecteurs doivent se référer aux rapports déposés publiquement par Shaw pour une description de ces hypothèses et risques. Par conséquent, nous avertissons les investisseurs de faire preuve de prudence lorsqu'ils considèrent des déclarations contenant des renseignements prospectifs et qu'il serait déraisonnable de se fier à ces déclarations comme créant des droits légaux concernant nos résultats ou nos plans futurs. Nous ne pouvons pas garantir que les renseignements prospectifs se matérialiseront et nous vous conseillons de ne pas vous y fier indûment. Tout renseignement prospectif contenu dans le présent communiqué de presse représente des attentes à la date du présent communiqué de presse et est susceptible d'être modifié après cette date.

Les renseignements prospectifs sont présentés ici dans le but de donner des indications sur la transaction proposée susmentionnée et sur son impact attendu. Les lecteurs sont avertis que ces renseignements peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. La réalisation de la transaction proposée susmentionnée est soumise à certaines conditions de clôture, à des droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes, y compris, sans s'y limiter, aux approbations réglementaires. Par conséquent, rien ne garantit que la transaction proposée ait lieu, ou qu'elle ait lieu selon les modalités et conditions envisagées dans le présent communiqué de presse. La transaction proposée pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée. De plus, si la transaction n'est pas conclue et que Shaw et Rogers continuent d'être des entités indépendantes, il y a des risques que l'annonce de la transaction et l'affectation de ressources substantielles de Shaw à la clôture de la transaction aient un impact sur les relations d'affaires actuelles de Shaw (y compris avec les employés, clients, distributeurs, fournisseurs et partenaires actuels et potentiels) et puissent avoir un effet négatif important sur les activités, la situation financière et les perspectives actuelles et futures de Shaw.

Tous les énoncés prospectifs sont faits en vertu des règles d’exonération des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Shaw n'a aucune obligation (et Shaw rejette expressément une telle obligation) de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant des renseignements prospectifs, les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. Tous les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont assortis d'une mise en garde.

À propos de Shaw Communications Inc.

Shaw Communications Inc. est une importante entreprise canadienne de connectivité. La division filaire (Wireline) regroupe les entités Consommateurs et Affaires. La première dessert les clients résidentiels et leur fournit des services d’Internet à large bande, de Wi-Fi (Shaw Go), de télévision et de téléphonie numérique. La seconde dessert les clients commerciaux et leur fournit des services d’Internet, de données, de Wi-Fi, de téléphonie numérique et de télévision. La division sans fil (Wireless) fournit des services de voix et de données LTE.

Shaw est inscrite aux bourses de Toronto et de New York et figure à l’indice S&P/TSX 60 (symbole : TSX – SJR.B, SJR.PR.A, SJR.PR.B, NYSE – SJR et TSXV – SJR.A). Pour en savoir davantage, visitez www.shaw.ca.

Pour toute demande relative aux médias, veuillez communiquer avec :

Shaw Communications Inc.

Chethan Lakshman, Vice-président, Relations extérieures

403 930-8448

chethan.lakshman@sjrb.ca