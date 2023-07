SHAWCOR LTD. : BMO Capital est neutre

Shawcor Ltd. est une entreprise mondiale de sciences des matériaux qui dessert les marchés de l'infrastructure, de l'énergie et du transport. La société exerce ses activités par le biais d'un réseau d'installations de fabrication et de service fixes et mobiles. Elle exerce ses activités par le biais de trois secteurs d'activité : les systèmes composites, l'automobile et l'industrie et les services de pipelines et de canalisations. Les systèmes composites se composent de deux unités d'exploitation : l'entreprise Xerxes, qui fabrique des réservoirs de stockage souterrains en plastique renforcé de fibre de verre principalement destinés aux marchés du carburant au détail, des eaux pluviales et des eaux usées ; et l'entreprise FlexPipe, qui fabrique des tuyaux composites flexibles renforcés de fibre de verre utilisés pour les conduites de collecte de pétrole et de gaz, les conduites d'évacuation d'eau et les conduites d'injection de dioxyde de carbone. Le segment automobile et industriel fournit des fils et câbles spécialisés et des solutions intégrées de rétraction thermique. Le segment Pipeline and Pipe Services fournit des solutions de protection et d'inspection des pipelines, ainsi que des installations et des services d'ingénierie.