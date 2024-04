Shearwater Group plc fournit des services de cybersécurité, de conseil et de gestion de la sécurité pour aider à assurer et à sécuriser les entreprises. L'offre complète de la société comprend la gestion des identités et des accès et la sécurité des données, les solutions de cybersécurité et les services de sécurité gérés, ainsi que la gouvernance, le risque et la conformité en matière de sécurité. L'entreprise opère à travers deux segments : les logiciels et les services. Le segment des logiciels conçoit et construit des logiciels permettant à ses clients de sécuriser leurs environnements d'entreprise et de les aider à se conformer aux réglementations en vigueur. Le segment des services est engagé dans la fourniture de solutions gérées de sécurité et de cyber-solutions, de tests, d'offres de conseil et de consultation, ainsi que des solutions techniques de ses partenaires stratégiques tiers. Il fournit des solutions technologiques et des services de conseil professionnel dans les domaines suivants : découverte de données, sécurité de l'identité et de l'accès, solutions informatiques, tests de pénétration et red teaming, assurance et conseil en matière de risques, SOCAAS et solution IR35.

Secteur Services et conseils en informatique