Shede Spirits Co, Ltd, anciennement Sichuan Tuopai Shede Spirits Co, Ltd, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la production et la distribution de produits alcoolisés. La société fournit principalement les alcools Tianzhihu, Tunzhihu, Shede, Taozui, Tuopai Tianqu, Tuopai Tequ, Tuopai Youqu et Tuopai Daqu. En outre, la société s'occupe également de la fabrication et de la distribution de produits pharmaceutiques. La Société distribue ses produits principalement à Suining et à Chengdu, dans la province du Sichuan.

Secteur Distillateurs et caves à vin