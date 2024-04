Shedir Pharma Srl est une société pharmaceutique basée en Italie, spécialisée dans les produits nutraceutiques, les cosmétiques et les dispositifs médicaux. La société commercialise ses produits sous différentes formes et sous les marques Shedir Farmaceutici, Deimos Farmaceutici, Phobos Farmaceutici, Menkar Farmaceutici et Greenplanet Divisione Farmaceutica. Ses produits couvrent un large éventail de domaines thérapeutiques, tels que le cardiovasculaire, la dermatologie, la neurologie, l'urologie, la gynécologie et la santé dentaire, entre autres.

Secteur Produits pharmaceutiques