Sheela Foam Limited est une société basée en Inde, qui fabrique une gamme de matelas, de produits de confort domestique et de produits techniques. Le portefeuille de produits de la société comprend les matelas, la mousse technique et le confort domestique. La gamme de matelas comprend Mon Matelas, la gamme Printemps, la gamme Technologie, la gamme Cellule personnalisée, la gamme Soutien du dos, la gamme Flexi PUF, la gamme Showroom, la gamme Economy et la marque SleepX Online. Ses produits Home Comfort consistent en des matelas, des matériaux de rembourrage pour meubles, des oreillers, des coussins de traversin, des canapés-lits et autres produits. Ses produits de mousse technique se composent de mousses automobiles, de mousse réticulée, de mousse stable aux ultraviolets et de mousse slientech. Sleepwell est sa marque phare pour les matelas et les accessoires de confort. Feather Foam est sa marque de mousse de polyuréthane (PU). Sa marque Lamiflex fournit de la mousse polyéther/polyester pour la stratification. Par l'intermédiaire de sa filiale, Joyce Foam Pty Limited, la société fabrique une gamme de mousse PU flexible à cellules ouvertes en Australie.

Secteur Mobiliers de maison