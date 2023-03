Shell : UBS a renouvelé son conseil sur la valeur

UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 2750 p après la présentation de deux scénarios examinant la sécurité énergétique et climatique.



' La direction de Shell a présenté une mise à jour des progrès de la transition énergétique et de l'ESG, avant son assemblée générale annuelle du 23 mai. L'entreprise a également publié deux nouveaux scénarios énergétiques à l'horizon 2050 ' indique le bureau d'analyses.



Baptisé Archipelagos, le 1er scénario est ' exploratoire ' et présente comment le phénomène de transition pourrait s'étirer jusqu'à la fin du siècle. Les émissions nettes nulles pourraient être atteintes à l'horizon 2100.



Le second scénario, Sky 2050, 'normatif et extrêmement difficile' montre à quelle vitesse le monde doit avancer pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris.



