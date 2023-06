L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en baisse vendredi, avec des contrats à terme en baisse de 0,27%.

* SENTIMENT DES CONSOMMATEURS : Le sentiment des consommateurs britanniques a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2022, les ménages devenant plus optimistes quant à leurs finances et à l'économie, malgré une inflation persistante et des taux d'intérêt en hausse, a déclaré le cabinet d'études de marché GfK.

* GNL : L'entreprise australienne Tamboran Resources a annoncé deux accords non contraignants pour fournir 4,4 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an à BP et Shell dans le cadre de son projet de GNL du Territoire du Nord (NTLNG).

* PÉTROLE : Les prix du pétrole ont chuté pour la deuxième séance consécutive et se dirigeaient vers une baisse hebdomadaire de plus de 3% vendredi, alors qu'une hausse des taux d'intérêt plus importante que prévu en Grande-Bretagne et des avertissements sur des hausses de taux imminentes aux Etats-Unis ont ravivé les inquiétudes sur la demande.

* OR : Les prix de l'or étaient en voie de connaître leur plus forte perte hebdomadaire depuis février, alors que les perspectives de nouvelles hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année ont soutenu le dollar, poussant le lingot à rendement nul à un plus bas de plus de trois mois.

* Les actions britanniques ont glissé dans des baisses généralisées jeudi après que la Banque d'Angleterre ait annoncé une augmentation plus importante que prévu d'un demi-point de pourcentage, tandis que les actions d'Ocado ont bondi après un rapport sur la spéculation concernant l'intérêt de l'offre pour l'épicerie en ligne.

