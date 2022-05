Des manifestants pour le climat bloquent le début de l'assemblée des actionnaires de Shell

Deux douzaines de manifestants pour le climat ont perturbé l'assemblée générale annuelle (AGO) de Shell mardi, scandant des slogans et tenant des banderoles alors que le président de Shell, Andrew Mckenzie, tentait de commencer la réunion.

Shell doit demander à ses actionnaires de se prononcer sur une résolution soutenant sa stratégie climatique et rejeter une résolution climatique des activistes, dont une autre itération a recueilli 30 % des voix lors de l'AGO de l'année dernière.

"Puis-je supposer que vous ne voulez pas que je parle ?" a demandé Mackenzie par-dessus des chants tels que "nous vous arrêterons" et "Shell doit tomber" qui ont retardé le début des débats.

La police est arrivée sur le lieu de la réunion dans le centre de Londres mais a laissé les manifestants continuer à chanter pendant plus d'une heure après que la réunion était censée commencer.

"Nous sommes ici pour les embarrasser et leur demander des comptes autant que nous le pouvons. Ils savent ce qui se passe. Nous ne sommes pas ici pour les éduquer", a déclaré Aidan Knox des activistes de Money Rebellion, qui est lié au groupe de protestation climatique Extinction Rebellion.

Mackenzie et le directeur général de Shell, Ben van Beurden, sont restés sur le podium, regardant les protestations avec un visage de pierre, même si un écran derrière eux indiquait que la réunion était "temporairement interrompue" et que les actionnaires non protestataires étaient priés de partir.

Après presque deux heures, Mackenzie a déclaré que la police avait demandé à tous les employés de Shell, y compris les membres du conseil d'administration, de quitter les lieux. Une fois ces derniers partis, les manifestants ont quitté les lieux de leur plein gré sous le regard de la police. Un porte-parole de Shell a déclaré que la réunion des actionnaires reprendrait dans une autre salle après une pause. ( Rédaction : David Goodman et Mark Potter )