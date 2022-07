Exclusif-Shell met en vente ses actifs dans le golfe du Mexique aux États-Unis : sources

Les cessions potentielles de certains actifs vieillissants permettraient à la société de se concentrer sur des gisements plus récents et plus importants dans le monde, notamment son projet géant Whale dans le Golfe, dont la production devrait commencer en 2024, selon les sources.

Les actionnaires et les régulateurs ont également fait pression sur Shell pour qu'elle réduise ses activités pétrolières et gazières et se tourne vers des formes d'énergie plus propres.

Shell a commencé à solliciter l'intérêt d'un acheteur pour sa plate-forme Auger et sa participation de 37,5 % dans le champ Conger, qui est exploité par Hess Corp, ayant engagé une banque d'investissement pour gérer un processus d'enchères qui a démarré ces dernières semaines, ont déclaré trois sources.

La société basée à Londres vise une valorisation d'environ 1,5 milliard de dollars pour la vente des champs, qui ont une production combinée d'environ 50 000 barils par jour, ont ajouté deux des sources.

Les sources ont averti qu'il n'y avait aucune garantie que Shell conclue un accord, et ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter d'informations privées.

Shell s'est refusé à tout commentaire.

Shell a également cherché cette année à céder des participations dans deux groupes de champs gaziers dans le sud de la mer du Nord britannique, a rapporté Reuters en février.

Le mois dernier, Shell a déclaré qu'elle avait suspendu ses projets de vente de ses actifs pétroliers terrestres au Nigeria, afin de se conformer à une décision de la Cour suprême nigériane selon laquelle elle devait attendre l'issue d'un appel concernant une marée noire survenue en 2019.

Avec les prix élevés du brut et du gaz naturel, la toile de fond pour explorer les ventes potentielles est favorable. Cependant, la volatilité des prix a rendu plus difficile la conclusion d'accords entre acheteurs et vendeurs potentiels, selon des sources du secteur.