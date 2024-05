Le géant pétrolier Shell a annoncé mercredi qu'il avait accepté de vendre sa raffinerie de Bukom à Singapour - l'un des plus grands centres de raffinage et de négoce de pétrole au monde - à une coentreprise composée de l'entreprise indonésienne de produits chimiques PT Chandra Asri et de la société de négoce mondiale Glencore, mettant ainsi un terme à un processus entamé l'année dernière.

Voici les principaux détails et la suite des événements :

POURQUOI SHELL VEND-ELLE SA RAFFINERIE DE SINGAPOUR, "JOYAU DE LA COURONNE" ?

La vente du complexe, inauguré en 1961, s'inscrit dans le cadre du plan du PDG Wael Sawan visant à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise et à se concentrer sur ses activités les plus rentables.

L'année dernière, Shell a déclaré qu'elle procédait à un examen stratégique de ses actifs à Singapour.

QUI SONT LES ACHETEURS ?

Chandra Asri est le propriétaire majoritaire de l'entreprise commune avec Glencore, appelée CAPGC Pte. Ltd. (CAPGC).

Chandra Asri exploite le seul craqueur de naphta d'Indonésie, qui peut produire annuellement 900 000 tonnes d'éthylène et 490 000 tonnes de propylène, des matières premières de base qui sont transformées en d'autres produits pétrochimiques. Il s'agit d'une coentreprise entre plusieurs entreprises thaïlandaises et indonésiennes, dont Siam Cement Group, Thai Oil et PT Barito Pacific.

Glencore est un producteur et négociant suisse de matières premières telles que le cuivre, le cobalt, le zinc, le nickel et les ferro-alliages. Elle commercialise l'aluminium, l'alumine et le minerai de fer, ainsi que le pétrole et les produits pétroliers.

QUE VEND-ON ?

Le complexe de raffinage Bukom de Shell comprend plusieurs unités de distillation de brut d'une capacité totale de traitement de 237 000 barils par jour (bpj) et un vapocraqueur d'une capacité de 1 million de tonnes par an.

Son installation de Jurong Island possède un vapocraqueur d'une capacité de 800 000 tonnes par an et d'autres unités pétrochimiques dérivées fabriquant des produits tels que le monoéthylène glycol et le styrène, qui sont des matières premières essentielles pour les industries du polyester et du plastique.

L'opération devrait être conclue d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

COMMENT L'OPÉRATION AFFECTERA-T-ELLE LE COMMERCE RÉGIONAL DE PÉTROLE BRUT ET DE PRODUITS RAFFINÉS ?

Glencore fournira probablement des liquidités à Chandra Asri pour l'achat de pétrole brut pour ses opérations à Bukom et prendra des produits raffinés tels que l'essence, le diesel et le kérosène pour ses propres livraisons contractuelles ou pour des ventes au comptant, a déclaré une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

"Il est très courant qu'une maison de commerce fournisse un financement commercial aux raffineurs et qu'en retour, elle soit payée par cargaison. De cette manière, une maison de commerce peut s'assurer un approvisionnement stable à long terme", a déclaré Harry Liu, directeur du conseil en aval chez S&P Global Commodity Insights, basé à Pékin.

Glencore s'est refusé à tout commentaire.

Il est probable que la raffinerie continuera à traiter principalement du brut acide, car il s'agit d'une "raffinerie assez complexe avec un craqueur catalytique à fluide résiduel, un hydrocraqueur doux et une unité de désulfuration du gazole sous vide", à moins que les conditions économiques ne favorisent le brut non corrosif, a déclaré Ivan Mathews, responsable du raffinage en Asie chez FGE.

À plus long terme, cependant, il pourrait y avoir un changement d'orientation de la production de carburant vers les produits chimiques pour des raisons économiques.

"Le site produit environ 60 % de carburants pour le transport et environ 14 % de produits chimiques. Étant donné la valeur ajoutée à long terme des produits chimiques, nous pourrions assister à une réorientation plus profonde des carburants vers les produits chimiques sur le site. Mais cela dépendra de l'issue des discussions entre Chandra Asri et Glencore", a déclaré Sushant Gupta, directeur de recherche chez Wood Mackenzie.

En ce qui concerne la partie aval, Chandra Asri est susceptible de prendre du naphta de l'installation de Bukom pour alimenter son vapocraqueur, selon une source directement impliquée dans le dossier ainsi que des analystes.

"La propriété de la raffinerie de Shell donnera (à Chandra Asri) une plus grande flexibilité dans l'approvisionnement en matières premières. Chandra Asri peut également exploiter les capacités logistiques de Glencore pour améliorer la synergie entre les deux sites de production", a déclaré Catherine Tan, analyste principale chez Wood Mackenzie.

Chandra Asri pourrait également choisir de mettre en veilleuse une expansion antérieure du craqueur sur son site de Cilegon, en utilisant plutôt le site de Jurong Island nouvellement acquis comme second complexe, ont ajouté deux sources familières avec les opérations de l'usine.

"Nous ne prévoyons pas d'impact immédiat sur l'offre et la demande à court et à moyen terme, car il faudra un certain temps pour conclure l'accord, mais celui-ci aura probablement un impact sur les projets de Chandra Asri pour CAP2, qui pourrait être mis de côté", a déclaré Mme Tan, faisant référence à un deuxième craqueur de naphta.

Chandra Asri n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

QUELLES SONT LES AUTRES RAFFINERIES ENCORE EN ACTIVITÉ À SINGAPOUR ?

ExxonMobil exploite un site de raffinage de 600 000 bpj à Jurong Island et Tuas, tandis que Singapore Refining Co possède une raffinerie de 290 000 bpj à Jurong Island.

QUELS SONT LES AUTRES ACTIFS DE SHELL À SINGAPOUR ?

Shell déclare posséder "plus de 57" stations-service dans la ville-État, ainsi que des participations dans deux usines pétrochimiques, la Petrochemical Corp of Singapore (PCS) et la Polyolefin Company (TPC) Singapore.