Le géant de l'énergie Shell a conclu un accord pour acheter 2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an à Ksi Lisims LNG, ont déclaré lundi les partenaires du projet canadien.

L'installation, développée conjointement par la nation Nisga'a, Rockies LNG Partnership et Western LNG, produira 12 millions de tonnes de GNL par an à partir de deux installations flottantes de production et de stockage de GNL dans le nord-ouest du Canada.

Ksi Lisims LNG a déposé une demande de certificat environnemental auprès du gouvernement de la Colombie-Britannique en octobre de l'année dernière et attend l'approbation réglementaire de l'opération.

"Le projet Ksi Lisims LNG fournira aux marchés de l'énergie en Asie une énergie fiable et à faible teneur en carbone qui contribuera à la transition vers des combustibles plus polluants pour répondre aux besoins énergétiques croissants et soutiendra la croissance continue des énergies renouvelables intermittentes telles que l'énergie éolienne et solaire", a déclaré Charlotte Raggett, PDG de Rockies LNG.

La côte pacifique de la Colombie-Britannique est proche du vaste champ de schiste canadien de Montney et des marchés asiatiques, qui sont l'un des principaux importateurs de ce produit.

Shell renforce son portefeuille de GNL au Canada et participe également à un autre projet de GNL en Colombie-Britannique.

Ce projet, appelé LNG Canada, est une coentreprise dirigée par Shell avec cinq partenaires, dont la société japonaise Mitsubishi Corp et l'entreprise publique malaisienne Petronas. Il s'agit de la première installation d'exportation de GNL du Canada, qui produirait 14 millions de tonnes de GNL par an et dont les livraisons commenceraient en 2025.