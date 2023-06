L'organisme de surveillance de la publicité britannique interdit les publicités "trompeuses" de Shell sur les produits à faible teneur en carbone

(Alliance News) - Trois publicités de Shell PLC vantant les mérites de ses produits à faible teneur en carbone ont été interdites parce qu'elles ne mentionnaient pas les investissements à grande échelle du géant de l'énergie dans le pétrole et le gaz.

L'Advertising Standards Authority du Royaume-Uni a estimé que Shell avait "omis de manière trompeuse" des informations sur la proportion de son activité constituée d'activités à faible émission de carbone, alors que le pétrole et le gaz représentaient la "grande majorité" de ses opérations.

Shell a déclaré qu'elle n'était pas du tout d'accord avec la décision de l'ASA, affirmant qu'elle pourrait ralentir l'évolution du Royaume-Uni vers les énergies renouvelables.

Une affiche portant le logo de Shell, vue à Bristol en juin dernier, comportait un texte en gros caractères : "Bristol est prête pour une énergie plus propre" et : "Dans le Sud-Ouest, 78 000 foyers consomment de l'électricité 100 % renouvelable produite par Shell Energy.

Une publicité télévisée, également diffusée en juin dernier, indiquait que 1,4 million de foyers britanniques utilisaient de l'électricité 100 % renouvelable produite par Shell, et mentionnait également que l'entreprise travaillait sur un projet éolien qui pourrait alimenter six millions de foyers et visait à installer 50 000 chargeurs de voitures électriques dans tout le pays d'ici à 2025.

Une vidéo sur la chaîne YouTube de Shell est légendée : "De la recharge des véhicules électriques à l'électricité renouvelable pour votre maison, Shell offre à ses clients davantage de choix à faible émission de carbone et contribue à la transition énergétique du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est prêt pour une énergie plus propre".

Adfree Cities s'est plaint que les publicités induisaient les consommateurs en erreur en omettant des informations importantes sur l'impact environnemental global des activités commerciales de Shell en 2022.

Shell UK a déclaré qu'elle souhaitait que les publicités sensibilisent les consommateurs à sa gamme de produits énergétiques à faibles émissions et qu'elles augmentent la demande pour ces produits.

Elle a cité des études suggérant que 83 % des consommateurs associaient principalement la marque à la vente d'essence, arguant qu'il était "peu probable qu'ils supposent que le contenu des publicités couvrait l'ensemble de ses activités commerciales".

L'ASA a reconnu que de nombreux consommateurs associaient étroitement Shell à la vente d'essence et comprenaient plus généralement que la société était impliquée dans l'investissement et l'extraction de pétrole et de gaz.

Mais elle a ajouté qu'ils savaient également que de nombreuses entreprises actives dans des secteurs à forte intensité de carbone, dont le secteur pétrolier et gazier, s'efforçaient de réduire considérablement leurs émissions en réponse à la crise climatique.

L'ASA a noté que les activités de Shell ont donné lieu à des émissions de gaz à effet de serre en 2021, estimées à l'équivalent de 1 375 millions de tonnes de dioxyde de carbone.

L'ASA a déclaré : "Si cette estimation ne rend pas compte des émissions absolues de Shell en 2021, étant donné qu'elle inclut des déductions liées aux compensations carbone et qu'elle ne couvre pas certains contrats commerciaux, elle représente néanmoins une contribution importante aux émissions de gaz à effet de serre.

"Nous avons compris que les investissements et l'extraction de pétrole et de gaz à grande échelle constituaient la grande majorité du modèle commercial de l'entreprise en 2022 et continueraient à le faire dans un avenir proche.

"Nous avons donc considéré que, parce que (les publicités) donnaient l'impression générale qu'une part importante des activités de Shell comprenait des produits énergétiques à faible teneur en carbone, des informations supplémentaires sur la part du modèle commercial global de Shell qui comprenait des produits énergétiques à faible teneur en carbone constituaient une information importante qui aurait dû être incluse.

"Comme les annonces ne contenaient pas ces informations, nous avons conclu qu'elles omettaient des informations importantes et qu'elles étaient susceptibles d'induire en erreur".

La Commission a décidé que les publicités ne devaient plus être diffusées.

Un porte-parole de Shell a déclaré : "Nous ne sommes pas du tout d'accord avec la décision de l'ASA, qui pourrait ralentir les efforts déployés par le Royaume-Uni en faveur des énergies renouvelables.

"Les gens savent déjà que Shell produit le pétrole et le gaz dont ils dépendent aujourd'hui. Lorsque les clients font le plein dans nos stations-service à travers le Royaume-Uni, c'est sous le logo Shell immédiatement reconnaissable.

"Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que nous investissons aussi massivement dans les énergies à faible teneur en carbone ou sans carbone, notamment en construisant l'un des plus grands réseaux publics de points de charge pour véhicules électriques du Royaume-Uni.

"Aucune transition énergétique ne peut réussir si les gens ne sont pas conscients des alternatives qui s'offrent à eux. C'est ce que nos publicités visent à montrer, et c'est pourquoi nous sommes préoccupés par cette décision à courte vue".

Veronica Wignall, d'Adfree Cities, a déclaré : "L'interdiction officielle des publicités de Shell, prononcée aujourd'hui, marque la fin de l'écoblanchiment des combustibles fossiles au Royaume-Uni.

Les plus grands pollueurs du monde ne seront plus autorisés à faire de la publicité sur leur caractère "vert" pendant qu'ils construisent de nouveaux oléoducs, raffineries et plates-formes, mais cela ne va pas assez loin. Shell et les autres entreprises qui développent les combustibles fossiles ne devraient pas être autorisées à faire de la publicité, compte tenu de leur rôle historique et permanent dans la destruction de la planète.

"Nous avons besoin d'une législation solide pour mettre fin à la publicité sur les combustibles fossiles, mais nous avons également besoin que les agences de publicité britanniques cessent d'autoriser des clients comme Shell qui sont non seulement du mauvais côté de l'histoire, mais aussi une source de risques réglementaires et de réputation croissants.

Par Josie Clarke, correspondante de l'AP pour les questions de consommation

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.