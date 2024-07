La nouvelle branche chinoise de commercialisation du géant russe du gaz naturel Novatek cherche à vendre une cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) de l'Arctique, alors qu'elle tente de pénétrer le vaste marché intérieur chinois du gaz, ont déclaré des négociants au fait de la question.

Novatek a commencé à mettre en place une équipe basée en Chine pour explorer la commercialisation du combustible russe, a rapporté Reuters en février, cherchant de nouveaux débouchés alors que les sanctions américaines contrecarrent les plans d'exportation de son nouveau projet Arctic LNG 2, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Cet effort de commercialisation intervient alors que Moscou s'efforce de stimuler les ventes de gaz à la Chine après que les exportations vers l'Europe ont chuté à la suite du conflit russe en Ukraine.

Novatek devient ainsi l'une des rares entreprises mondiales, avec BP et Shell, à avoir un pied sur le marché de gros du gaz, massif mais très concurrentiel, de la Chine, premier importateur mondial de GNL.

L'équipe chinoise de Novatek propose 15 000 tonnes de combustible super réfrigéré, faisant partie d'une cargaison de 75 000 tonnes provenant de son projet Yamal dans l'Arctique, dont elle est l'actionnaire majoritaire, et qui devrait arriver dans le courant du mois, ont déclaré trois sources chinoises au fait de la question.

Novatek a vendu la majeure partie de la cargaison - environ 60 000 tonnes - à Beijing Gas Group, ont indiqué les trois sources, bien qu'une quatrième source ait déclaré que Beijing Gas avait acheté le gaz auprès d'un intermédiaire, parlant d'un "pur commerce intérieur".

Les sources ont refusé d'être nommées car les transactions n'étaient pas publiques.

Beijing Gas s'est refusé à tout commentaire. Novatek n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Novatek, qui n'a pas investi dans les installations de réception ou le réseau de distribution de GNL en Chine, est confrontée à des difficultés pour commercialiser le combustible à des prix attrayants, selon les négociants.

Avec l'augmentation de la production nationale de gaz et l'accroissement de l'approvisionnement par gazoduc en provenance de Russie, les négociants en GNL sont confrontés à des marges minces sur un marché chinois encombré par une demi-douzaine de négociants d'État et plus d'une douzaine d'importateurs de "niveau 2" tels que ENN Group et Zhejiang Energy Group, dont beaucoup détiennent des participations dans des terminaux de réception.

"Même si le projet Yamal ou Novatek en tant qu'entreprise n'est pas soumis aux sanctions (américaines), il s'agit en fin de compte d'une cargaison russe et les acheteurs s'attendent donc naturellement à une remise", a déclaré un négociant principal basé dans le sud de la Chine, ajoutant que Novatek avait commencé à approcher les acheteurs dès le mois d'avril.

Les nouvelles opérations de Novatek en Chine comprennent un bureau à Pékin axé sur le marketing et le développement commercial, une unité commerciale basée à Shanghai et une branche maritime, selon les sources et les registres d'enregistrement des entreprises chinoises.

Alors que la nouvelle installation de GNL Arctic-2 de Novatek est en grande partie bloquée à la suite des sanctions américaines imposées à la fin de 2023, les expéditions de GNL de son ancien projet Yamal continuent d'être acheminées vers la Chine et l'Europe dans le cadre de contrats à long terme et d'accords d'achat.

La plupart des importations chinoises de GNL en provenance de Russie depuis la guerre en Ukraine proviennent de Yamal de Novatek et de Sakhalin Energy, qui est contrôlé par Gazprom.

Le géant chinois de l'énergie CNPC et le fonds public Silk Road Fund détiennent respectivement 20 % et 9,9 % des parts du projet Yamal, d'une capacité de 16,5 millions de tonnes par an.