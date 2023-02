La société chinoise CNPC est prête à conclure un méga contrat de GNL avec le Qatar - sources

China National Petroleum Corp (CNPC) est sur le point de finaliser un accord d'achat de gaz naturel liquéfié (GNL) à QatarEnergy sur près de 30 ans dans le cadre du projet d'expansion massive North Field de l'exportateur du Moyen-Orient, ont déclaré trois personnes ayant connaissance du dossier.

S'il est conclu, il s'agirait du deuxième accord de ce type entre le Qatar, grand exportateur de GNL, et le deuxième acheteur mondial de GNL, alors que Pékin cherche à renforcer l'approvisionnement en gaz et à diversifier ses sources dans le but de remplacer le charbon et de réduire les émissions de carbone.

Les pourparlers de CNPC font suite à un accord annoncé en novembre dernier par le chinois Sinopec, dans lequel QatarEnergy a accepté de fournir 4 millions de tonnes de GNL par an pendant 27 ans, le contrat de fourniture de GNL le plus long jamais signé par le Qatar.

"CNPC s'est mis d'accord sur les principales conditions avec le Qatar dans un accord qui sera très similaire à celui de Sinopec", a déclaré un responsable pétrolier d'État basé à Pékin qui a refusé d'être nommé car il n'est pas autorisé à parler aux médias.

CNPC a refusé de commenter. QatarEnergy n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"C'est une bonne décision pour CNPC, qui décroche un approvisionnement supplémentaire à long terme auprès d'un partenaire fiable et bien positionné. Cela permettra de se protéger davantage de la volatilité du marché, de diversifier l'approvisionnement tout en optimisant les relations entre les unités détenues par l'État ", a déclaré Toby Copson, responsable mondial du commerce chez Trident LNG.

Sinopec a déclaré en novembre que l'accord d'achat de gaz faisait partie d'un "partenariat intégré", ce qui a indiqué que la société chinoise pourrait envisager d'acquérir une participation dans l'installation d'exportation d'expansion North Field du Qatar.

Les deux entreprises n'ont pas encore annoncé de prise de participation.

Alors que les liens de Pékin avec les États-Unis et l'Australie, les deux plus grands rivaux du Qatar en matière d'exportation de GNL, sont tendus, les entreprises énergétiques nationales chinoises considèrent de plus en plus le Qatar comme une cible plus sûre pour l'investissement dans les ressources.

Sinopec et CNPC n'opteraient pas pour de tels contrats d'approvisionnement de longue durée à moins qu'elles n'espèrent également acquérir de petites participations dans l'installation d'exportation de l'expansion North Field, a déclaré un deuxième responsable du gaz d'État basé à Pékin.

QatarEnergy a maintenu une participation globale de 75 % dans l'expansion du champ nord, qui coûtera au moins 30 milliards de dollars, et pourrait donner jusqu'à 5 % de participation à certains acheteurs, a déclaré le directeur général de QatarEnergy, Saad al-Kaabi.

M. Kaabi a déclaré que la compagnie énergétique d'État négociait des accords d'approvisionnement avec de nombreux acheteurs potentiels et qu'ils seraient annoncés lorsque des accords seraient conclus.

L'année dernière, la CNPC, contrôlée par l'État et premier importateur de gaz en Chine, a également intensifié ses importations de gaz en provenance de Russie, par gazoduc et par camion-citerne, s'emparant ainsi de l'approvisionnement qui n'était plus destiné à l'Europe en raison des sanctions imposées par Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Les données douanières chinoises ont montré que les importations de GNL qatari ont bondi de 75 % l'année dernière, passant de 2021 à 15,7 millions de tonnes, représentant un quart des importations totales du pays, alors que les importations totales de GNL de la Chine ont diminué de près de 20 %.

En revanche, les importations de l'Australie et des États-Unis ont baissé respectivement de 30 % et 77 % par rapport à 2021, pour atteindre 21,9 millions de tonnes et 2,09 millions de tonnes.

L'année dernière, QatarEnergy a signé cinq contrats avec des majors internationales pour le projet North Field, un plan d'expansion en deux phases qui fera passer la capacité de liquéfaction du Qatar de 77 millions de tonnes à 126 millions de tonnes par an d'ici 2027.

Chacune des cinq majors -- TotalEnergies, ExxonMobil, ConocoPhillips, ENI et Shell -- a signé un accord de coentreprise avec QatarEnergy qui comprend une prise de participation dans les installations d'exportation de liquéfaction. (Reportage de Chen Aizhu et Marwa Rashad ; reportages supplémentaires d'Andrew Mills à Doha et Maha El Dahan à Dubaï ; édition de Sonali Paul et Kirsten Donovan