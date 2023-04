Le FTSE 100 en hausse, les prix du pétrole augmentant suite à la réduction de l'OPEP

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été largement en hausse à la clôture lundi, avec les stocks de pétrole en vedette après une réduction surprise de la production de l'OPEP+ au cours du week-end.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 41,26 points, soit 0,5%, à 7 673,00 lundi. L'indice FTSE 250 a terminé en baisse de 48,89 points, soit 0,3 %, à 18 879,41 points. L'AIM All-Share a clôturé en hausse de 4,12 points, soit 0,5%, à 813,39.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,4 % à 767,07, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,4 % à 16 489,39, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,3 % à 13 403,80.

La livre sterling était cotée à 1,2386 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en hausse par rapport à 1,2370 USD à la clôture de vendredi.

L'Arabie saoudite a pris la tête d'une réduction coordonnée de la production par les principales puissances pétrolières dimanche, malgré la pression américaine pour pomper davantage de brut, en déclarant qu'elle visait la stabilité du marché.

Les réductions opérées par les Saoudiens, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Algérie et Oman entre mai et la fin de l'année s'élèveront à plus d'un million de barils par jour, soit la réduction la plus importante depuis que le cartel OPEP+ a réduit sa production de deux millions de barils par jour en octobre.

La Russie, membre de l'OPEP+, a déclaré qu'elle prolongeait également sa réduction de 500 000 barils par jour jusqu'à la fin de l'année, la qualifiant d'"action responsable et préventive".

Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell, a expliqué que la décision du cartel des producteurs de pétrole, "prise de manière inhabituelle en dehors de toute réunion officiellement programmée", représente une "flexion de ses muscles" et "potentiellement une action préventive car elle anticipe une baisse de la demande de brut liée à l'effondrement de SVB et à la crise bancaire qui s'ensuit".

Cette décision a fait grimper en flèche les prix du pétrole, ce qui a entraîné une hausse des stocks de pétrole. Le baril de Brent était coté à 84,52 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en forte hausse par rapport aux 79,14 USD de la fin de journée de vendredi.

Au sein du FTSE 100, Shell et BP ont fait un bond de 4,3 % et 4,5 %, respectivement. Dans le même temps, dans le FTSE 250, Harbour Energy a clôturé en hausse de 7,6 % et Tullow Oil a terminé en hausse de 6,0 %.

Glencore, cotée au FTSE 100, a baissé de 1,1% après que Teck Resources, cotée à New York, a déclaré que son conseil d'administration avait rejeté à l'unanimité une proposition d'acquisition "non sollicitée et opportuniste" de la part de la société.

Glencore a proposé 7,78 de ses propres actions pour chaque action à droit de vote subalterne de classe B de Teck, et 12,73 actions pour chaque action ordinaire de classe A de Teck. Cela représentait une prime de 20 % pour les deux à la date de l'offre.

La proposition du négociant en matières premières et de l'exploitant minier consisterait à racheter Teck, puis à se séparer pour créer deux entreprises, MetalsCo et CoalCo.

Glencore a déclaré que la société fusionnée aurait une valeur de synergie après impôts estimée entre 4,25 milliards et 5,25 milliards de dollars. Dans le cadre de cette proposition, Glencore détiendrait 76 % de l'entité fusionnée, les 24 % restants étant détenus par Teck.

Teck a déclaré que l'offre était inférieure à son propre projet de séparation, qui, selon elle, mettait les sociétés issues de la fusion, Teck Metals et Elk Valley Resources, en meilleure position pour réussir.

Dans le FTSE 250, Spirent Communications a augmenté de 2,4 % après avoir lancé un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 56 millions de livres sterling.

La société a déclaré que le programme démontrait la confiance du conseil d'administration dans ses "moteurs de croissance structurels attrayants" et dans sa capacité à fournir "des rendements futurs significatifs pour les actionnaires".

Ailleurs à Londres, Cineworld a plongé de 34 % après avoir conclu un accord de soutien à la restructuration et un accord d'engagement de soutien avec les créanciers pour soutenir son plan de financement.

Cineworld a été durement touchée par la pandémie de grippe aviaire, avec la fermeture forcée de ses cinémas. Il a également renoncé à un accord d'acquisition au Canada, ce qui a donné lieu à une bataille juridique.

Cineworld a déclaré que la restructuration financière lui permettrait de lever 800 millions de dollars par le biais d'une offre d'actions à ses créanciers, ainsi que 1,46 milliard de dollars sous forme de nouveau financement par emprunt auprès de ses prêteurs, ces fonds devant permettre de réduire la dette de Cineworld qui s'élève à 4,53 milliards de dollars.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en baisse de 0,3 %.

Le secteur manufacturier de la zone euro est resté en contraction en mars.

L'indice S&P Global des directeurs d'achat du secteur manufacturier est tombé à 47,3 points, son plus bas niveau depuis quatre mois, contre 48,5 en février.

En tombant encore plus bas que la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction, il montre que la détérioration du secteur manufacturier de la zone de la monnaie unique s'est accélérée.

"Le secteur manufacturier de la zone euro reste en difficulté, les usines signalant une baisse de la demande de biens pour le onzième mois consécutif dans un contexte de hausse du coût de la vie, de resserrement de la politique monétaire, de déstockage et de confiance des clients", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.

L'euro s'établissait à 1,0883 dollar à la clôture des marchés boursiers européens lundi, en hausse par rapport à 1,0863 dollar vendredi à la même heure.

Les actions à New York étaient principalement en baisse à la clôture des marchés boursiers à Londres, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,6 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,1 % et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 0,9 %.

Le déclin du secteur manufacturier américain s'est atténué en mars.

L'indice PMI manufacturier américain corrigé des variations saisonnières s'est établi à 49,2 points en mars, contre 47,3 points en février, ce qui correspond à l'estimation rapide de 49,3 points.

"Le secteur manufacturier américain a continué d'afficher des tendances inquiétantes en mars. Bien que la production ait augmenté pour la première fois depuis octobre dernier, la croissance a été fractionnée et largement soutenue par l'accélération de la production suite à une réduction sans précédent des pressions sur la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Sian Jones, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

L'or était coté à 1 988,83 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en forte hausse par rapport aux 1 979,05 USD à la clôture de vendredi.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 132,32 yens, en baisse par rapport à 132,90 yens.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mardi, il y a des résultats annuels de la société d'assurance Saga et une déclaration commerciale de la société de déchets à produire Renewi.

Dans le calendrier économique, l'indice des prix à la production de l'UE sera publié à 1000 GMT.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.