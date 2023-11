Le Venezuela est sur le point d'approuver une licence permettant à Shell et à la National Gas Company of Trinidad and Tobago d'exploiter un gisement offshore de gaz naturel prometteur et d'exporter sa production vers le pays des Caraïbes, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Le premier ministre de Trinité-et-Tobago, Keith Rowley, a confirmé lundi que les parties négociaient la licence et a ajouté que le ministre de l'énergie, Stuart Young, devait se rendre à Caracas cette semaine.

La licence pourrait mettre en branle un effort de longue haleine de la part de Trinidad pour accroître ses exportations de produits pétrochimiques et de traitement du gaz, tout en fournissant au Venezuela une source supplémentaire de liquidités dont il a grandement besoin.

Les deux pays cherchent à accélérer le développement énergétique transfrontalier depuis que les États-Unis ont délivré, en janvier, une autorisation de deux ans pour le développement du champ Dragon.

Le Venezuela, qui détient les plus grandes réserves de gaz d'Amérique latine, et son voisin Trinidad, le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) de la région, complèteraient leurs besoins respectifs en matière de production et d'exportation de gaz.

Les deux pays discutent d'une licence d'exploration et de production de 25 ans pour le champ Dragon, qui contient jusqu'à 4,2 trillions de pieds cubes de gaz et se trouve dans les eaux vénézuéliennes, près de la frontière maritime entre les deux pays.

Certains termes doivent encore être fixés, mais si tout se passe bien, un accord pourrait être signé dans les prochains jours.

Shell exploiterait le projet avec une participation de 70 % et NGC de Trinidad détiendrait les 30 % restants, selon les conditions proposées.

L'entreprise pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, qui a découvert les réserves de Dragon et payé les infrastructures existantes, n'aurait pas de participation dans le projet, mais le Venezuela recevrait de l'argent ou une partie de la production de gaz sous forme de redevances.

En 2013, PDVSA a fini de tester la production de gaz à Dragon, mais le champ n'a jamais été commercialement actif en raison du manque de capitaux de la société et, plus récemment, des sanctions américaines.

Le mois dernier, les États-Unis ont temporairement allégé les sanctions contre le Venezuela et modifié l'autorisation pour Dragon, permettant à Caracas de recevoir les recettes des ventes de gaz. Depuis lors, les négociations ont progressé plus rapidement, a déclaré une troisième personne.

Shell s'est refusé à tout commentaire. NGC a renvoyé les questions sur les négociations au ministère de l'énergie de Trinidad. Le ministère, PDVSA et le ministère du pétrole du Venezuela n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

M. Rowley a également déclaré qu'il espérait qu'un différend de longue date entre le Venezuela et son voisin, la Guyane, au sujet d'un territoire potentiellement riche en pétrole n'aurait pas d'implications pour les projets avec la Trinité.

"Je ne voudrais pas que les relations entre le Venezuela et la Guyane en arrivent à un point où des actions conséquentes nous porteraient préjudice", a déclaré le premier ministre.

VOLUMES, PRIX, OLÉODUCS

La licence proposée permettrait d'acheminer un volume initial de 300 millions de pieds cubes par jour (mcfd) de gaz vénézuélien vers Trinidad pour la production de GNL, à partir de fin 2026, et 50 mcfd supplémentaires vers des usines pétrochimiques, ont déclaré les personnes concernées.

Trinité-et-Tobago a la capacité de transformer 4,2 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en GNL, en produits pétrochimiques et en électricité, mais sa production de gaz est d'environ 2,7 bcfd.

Le manque de gaz a entraîné la fermeture de l'une de ses unités de traitement du GNL.

Les parties se sont mises d'accord sur le principe d'un prix qui permettrait au gaz de franchir la frontière à moins de 3 dollars le mcf, selon les sources.

PDVSA a insisté pour qu'une prime de signature d'environ 65 millions de dollars soit versée d'emblée. Mais Shell et NGC veulent lier tout paiement à certaines étapes, comme la mise en production du gaz, ont ajouté les sources.

Les parties envisagent deux lignes distinctes pour transporter le gaz : une ligne partiellement construite par PDVSA jusqu'à Guiria, sur la côte est du Venezuela. Une deuxième ligne serait reliée au champ Hibiscus de Shell à Trinidad.

Si les parties conviennent qu'une partie du gaz passera par Guiria, un court gazoduc supplémentaire reliant Guiria à Point Fortin, où se trouvent les usines de GNL de Trinidad, pourrait être nécessaire.

Cette option permettrait au Venezuela de traiter le gaz sur son littoral, en conservant ce dont il a besoin pour approvisionner le marché intérieur et en exportant éventuellement des liquides gazeux à l'avenir. Toutefois, l'ajout d'une nouvelle ligne pourrait porter à cinq ans, au lieu des trois ans espérés, le délai nécessaire pour que le projet commence à produire du gaz.