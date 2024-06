L'exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) Venture Global LNG est devenu cette année l'un des plus grands producteurs de gaz super réfrigéré du pays et le fournisseur le plus controversé du secteur, confronté à des réclamations contractuelles de la part de six clients.

Le duo qui a fondé l'entreprise, les coprésidents Michael Sabel et Robert Pender, a bouleversé cette activité en plein essor grâce à des contrats solides, à un bon timing et à un plan d'entreprise visant à construire rapidement trois usines géantes.

M. Sabel, ancien banquier d'affaires, et M. Pender, avocat spécialisé dans les questions financières, ont réussi à repousser les accusations d'abus de confiance de la part de BP, Shell, Repsol SA, Orlen, Galp Energia et Edison SpA. Ils supervisent une entreprise qui vise à produire plus de 100 millions de tonnes de GNL.

Lundi, une autorité américaine de régulation de l'énergie a donné raison aux clients de la première usine, en ordonnant aux deux entreprises de se conformer à la loi sur le GNL et à la loi sur la protection de l'environnement.

de remettre des documents

documents expliquant pourquoi leur première centrale de Calcasieu Pass est toujours en phase de mise en service, plus de deux ans après son démarrage.

L'entreprise insiste sur le fait qu'elle n'est pas obligée de fournir les six car leurs contrats lui permettent de décider quand l'usine de Louisiane sera prête. Venture Global soutient que ce n'est pas le cas, même si elle vend des cargaisons au comptant depuis le début de l'année 2022.

Shell, BP et d'autres affirment que le projet produit du GNL au-delà de sa capacité de 10 MTPA et qu'il a profité de milliards de dollars qui leur appartiennent. Ces sociétés et deux autres ont déposé des demandes d'arbitrage contractuel à l'encontre de Venture Global.

SAISIR À PETITE ÉCHELLE

Aucun des propriétaires de Venture Global n'avait d'expérience dans le domaine du GNL avant de créer la société. En 2009, Sabel et Pender avaient tenté sans succès de développer une centrale au charbon au Sri Lanka, avant d'avoir la piqûre du GNL.

Ils se sont intéressés au GNL lorsqu'ils ont réfléchi à la manière dont Haïti pourrait importer de petites quantités de gaz pour répondre à ses besoins. M. Sabel a estimé que cela pourrait fonctionner s'il existait des usines à gaz à petite échelle construites à partir de composants modulaires.

"L'échelle était devenue tellement gigantesque, risquée et trop chère. Nous avons donc eu l'idée de réduire l'échelle, de la rendre suffisamment petite pour que vous puissiez la construire (l'équipement de traitement) dans des usines", a déclaré M. Sabel lors d'une interview accordée l'année dernière.

Ils ont signé avec le fabricant d'équipements GNL Baker Hughes, qui développait des trains modulaires, ou des refroidisseurs qui transforment le gaz en liquide, et qui sont construits en usine et assemblés comme des Legos pour démarrer plus rapidement les exportations.

"Ce qu'ils ont fait, c'est une conception modulaire qui leur a permis, du point de vue du calendrier d'exécution, de tenir leurs promesses", a déclaré Lorenzo Simonelli, PDG de Baker Hughes.

M. Sabel et M. Pender sont des "professionnels très motivés" qui ont réussi à réaliser leur rêve de GNL, a-t-il ajouté.

Toutefois, pour concrétiser leur projet, ils avaient besoin de clients prêts à signer des contrats à long terme afin de convaincre les financiers de soutenir leur plan. Ils ont donc conclu des accords de traitement à environ 1,75 dollar par million d'unités thermiques britanniques, soit environ 60 % du tarif en vigueur à l'époque. Ils ont conclu des accords avec BP, Edison, Galp, Repsol, Shell et Orlen.

Dans une lettre adressée en mars aux autorités de réglementation américaines, Shell a déclaré que Venture Global avait bafoué les "normes de l'industrie du GNL" en transformant un processus de démarrage de routine de plusieurs mois en un processus de plusieurs années visant à conserver les cargaisons pour son propre usage.

Elle "a abusé, et continue d'abuser, du processus réglementaire pour atteindre ses objectifs commerciaux", a écrit Shell, soulignant la vente par le couple de 257 cargaisons d'une usine qui, selon eux, n'est pas prête pour les ventes commerciales.

DES MILLIARDS DE BÉNÉFICES

La société a vendu ce GNL sur le marché au comptant pour un montant estimé par Shell à 48,8 millions de dollars par cargaison, soit 29 millions de dollars de plus que si ces cargaisons avaient été livrées dans le cadre de ses contrats. Calcasieu Pass a perçu 7,6 milliards de dollars de ventes jusqu'à la fin de 2023, soit "4,5 milliards de dollars de plus que si le GNL avait été vendu à des prix moyens", a-t-elle déclaré aux autorités de régulation.

Le PDG de Venture Global, M. Sabel, a reconnu que les prix de ses contrats étaient nettement inférieurs à ceux des autres, mais il a déclaré que s'il avait été en mesure de signer des contrats à des prix plus élevés, cela "nous aurait beaucoup plus aidés".

Il rejette l'affirmation de Shell selon laquelle Calcasieu Pass a été construit sur le dos des détenteurs de contrats à long terme et pense que lorsqu'il livrera du gaz à ces acheteurs d'ici le début de l'année prochaine, "la question relative à CP1 (Calcasieu Pass) disparaîtra".