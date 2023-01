Le nouveau PDG de Shell envisage de simplifier et de fusionner les branches Amont et Gaz.

(Alliance News) - Shell PLC a déclaré lundi qu'elle allait combiner sa division Amont avec sa branche Gaz intégré, et son unité Aval avec son offre en matière de renouvelables, dans l'une des premières actions de Wael Sawan en tant que directeur général.

Shell a également déclaré qu'elle réduirait la taille de son comité exécutif de neuf à sept membres.

La nouvelle branche intégrée Gaz & Amont sera dirigée par l'actuelle directrice de l'Amont, Zoe Yujnovich. La branche Downstream & Renewables sera dirigée par l'actuel directeur du secteur Downstream, Huibert Vigeveno.

La branche Stratégie, développement durable et relations d'entreprise sera supprimée. Son directeur actuel, Ed Daniels, quittera le comité exécutif de Shell.

Les changements, qui entreront en vigueur le 1er juillet, ne modifient pas les secteurs d'information financière de Shell. Ceux-ci resteront les suivants : Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, Renewables & Energy Solutions, et Corporate.

"Ces changements s'inscrivent dans le cadre de l'évolution naturelle, et continue, de Shell. Notre objectif principal est de fournir de l'énergie à nos clients, de manière sûre et rentable, tout en les aidant, ainsi que nous-mêmes, à décarboniser. Je crois que moins d'interfaces signifie une plus grande coopération, une plus grande discipline et une plus grande rapidité, ce qui nous permet de nous concentrer sur le renforcement des performances dans toutes les entreprises et de générer de solides rendements pour nos investisseurs", a déclaré le nouveau PDG Sawan.

En septembre, Shell a déclaré que Sawan remplacerait Ben van Beurden au poste de PDG. Sawan prendra ses fonctions au début de l'année 2023.

Les actions Shell étaient en baisse de 0,4 % à 2 364,50 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.