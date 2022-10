Les actions européennes repartent de l'avant, Shell chute

PARIS, 6 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance jeudi, regagnant une partie du terrain cédé la veille dans l'attente de nouvelles indications sur la conjoncture économique et la hausse des taux d'intérêt.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,17% à 5.995,87 points à 07h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,25% et à Francfort, le Dax avance de 0,58%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,45%, le FTSEurofirst 300 de 0,71% et le Stoxx 600 de 0,39%.



Les contrats à terme indiquaient en tout début de matinée un rebond plus marqué mais l'annonce d'une chute de 2,4%, plus forte qu'attendu, des commandes à l'industrie en Allemagne en août incite à la prudence.



Les investisseurs surveilleront les statistiques des ventes au détail dans la zone euro à 09h00 GMT, le compte rendu de la réunion d'octobre de la Banque centrale européenne (BCE) à 11h30 GMT et les chiffres des inscriptions au chômage aux Etats-Unis à 12h30 GMT.



En attendant, le rebond profite à la quasi-totalité des secteurs de la cote européenne, la seule baisse marquée étant pour celui du pétrole et du gaz , qui cède 0,82%.



Shell perd en effet 3,66% après avoir déclaré que la dégradation de ses marges dans le raffinage et dans le négoce de gaz naturel allaient peser sur ses bénéfice du troisième trimestre.



En hausse, le compartiment du transport et des loisirs reprend 1,44% , celui de la distribution 1,48%. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)