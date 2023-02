Les actions sont rouges alors que les perspectives économiques du Royaume-Uni restent sombres

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient fermement dans le rouge vendredi, les marchés ne se réjouissant guère que l'économie britannique ait enregistré une croissance économique nulle au dernier trimestre de 2022.

"Bien que le Royaume-Uni ait réussi à éviter techniquement une récession, le tableau de la croissance reste sombre, alourdi par les actions industrielles et l'inflation galopante qui entraîne une crise du coût de la vie pour les consommateurs et une crise du coût des affaires également", a déclaré Victoria Scholar chez interactive investor.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 54,65 points, soit 0,7 %, à 7 856,50. Le FTSE 250 a perdu 301,97 points, soit 1,5 %, à 19 975,37, et l'AIM All-Share a perdu 6,15 points, soit 0,7 %, à 874,69.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,8 % à 786,39, le Cboe UK 250 était en baisse de 1,7 % à 17 412,96, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,9 % à 13 787,99.

Selon une première estimation de l'Office for National Statistics, le produit intérieur brut britannique n'a connu aucune croissance au quatrième trimestre par rapport au troisième. Cela fait suite à une contraction révisée de 0,2 % au troisième trimestre par rapport au deuxième.

Cela signifie que le Royaume-Uni a évité une récession technique, qui est définie comme deux trimestres consécutifs de contraction économique.

En ce qui concerne l'avenir, Francesco Pesole d'ING a noté que la faiblesse du quatrième trimestre était concentrée en décembre, ce qui signifie que le point de départ du premier trimestre est maintenant plus bas.

Selon lui, cela signifie "presque certainement" que l'économie britannique connaîtra une contraction, "même si l'activité au cours du trimestre stagne effectivement".

Le tableau économique mitigé a affaibli la livre, qui cotait 1,2106 USD à la mi-journée vendredi à Londres, contre 1,2154 USD à la clôture jeudi.

À Londres, Shell et BP ont été les plus performants du FTSE 100 à la mi-journée, avec une hausse de 2,0 % et de 3,9 %, respectivement, en raison de la montée des prix du pétrole.

Le pétrole Brent était coté à 86,27 USD le baril à la mi-journée à Londres vendredi, contre 83,73 USD jeudi soir. Le Brent a atteint un sommet intrajournalier de 86,86 USD.

La Russie réduira sa production de pétrole brut de 5 % le mois prochain, a déclaré vendredi le vice-premier ministre Alexander Novak, en réponse à un plafonnement des prix imposé par les pays occidentaux.

"La Russie va volontairement réduire sa production de 500 000 barils par jour en mars. Cela contribuera à rétablir les relations sur le marché", a déclaré M. Novak, selon les agences de presse russes, ajoutant que cette décision a été prise par Moscou de manière unilatérale.

Stephen Innes de SPI Asset Management a déclaré : "Contrairement aux perturbations de l'approvisionnement, les réductions de la production russe sont plus permanentes, étant donné la logistique difficile pour relancer la production en Russie. Donc cette réduction, en théorie, devrait placer un plancher plus élevé sous les prix du pétrole."

Standard Chartered a baissé de 5,0 %, car la First Abu Dhabi Bank a répété qu'elle n'avait pas l'intention de proposer une offre de rachat du créancier, démentant une information de Bloomberg de jeudi.

StanChart a été le titre le plus performant du FTSE 100 jeudi, clôturant en hausse de 11 % suite au rapport de Bloomberg selon lequel FAB faisait pression pour une offre potentielle de 35 milliards USD. StanChart a une capitalisation boursière de 21 milliards de GBP, soit environ 26 milliards de USD.

FAB a déclaré vendredi que sa position n'avait pas changé depuis le début du mois dernier, lorsqu'elle a déclaré avoir terminé les "toutes premières étapes" de l'évaluation d'une éventuelle offre pour StanChart.

Dans le FTSE 250, Victrex a perdu 2,0 % après avoir annoncé une baisse du volume des ventes au cours de son trimestre le plus faible sur le plan saisonnier.

La société de produits chimiques spécialisés a déclaré que le chiffre d'affaires du premier trimestre financier au 31 décembre s'élevait à 78,8 millions GBP, soit une augmentation de 5,6 % par rapport aux 74,6 millions GBP de l'année précédente. Les prix de vente moyens ont été supérieurs aux attentes à 83 GBP par kilogramme, soit une hausse de 14 % due à la dynamique d'augmentation des prix et à la tarification des suppléments, a-t-il déclaré.

Toutefois, le volume des ventes de Victrex au premier trimestre a baissé à 948 tonnes, soit une baisse de 7,5 % par rapport aux 1 025 tonnes de l'année précédente.

Ailleurs à Londres, Itim a plongé de 28 % après avoir annoncé que ses bénéfices annuels seraient inférieurs aux attentes du marché.

La société londonienne de logiciels de click-and-collect a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait être inférieur aux attentes actuelles du marché, à environ 200 000 GBP, s'effondrant de plus de 90 % par rapport aux 2,2 millions de GBP de 2021.

Itim a déclaré que cela était dû à l'augmentation de sa base de coûts après avoir autofinancé ses projets pour stimuler la croissance, en proposant gratuitement des transitions vers sa plateforme.

Itim a déclaré que son objectif est maintenant d'améliorer ses marges et sa génération de liquidités, en visant une marge d'Ebitda plus élevée en 2023, et une marge "substantiellement plus élevée" en 2024.

Saga a augmenté de 3,0 % après avoir confirmé être en discussions exclusives avec Open Insurance Technologies au sujet d'une vente potentielle d'Acromas Insurance, le souscripteur qui fait partie de l'activité d'assurance plus large de Saga.

Saga, un opérateur de voyages pour les plus de 50 ans basé dans le Kent, a déclaré que les discussions étaient en cours sans certitude qu'une transaction se produise, ajoutant que toute cession de l'activité nécessiterait l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.

Open Insurance est une société de financement axée sur l'assurance, basée à Sydney et à Auckland.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 1,5%.

L'euro s'est établi à 1,0695 USD, en baisse par rapport à 1,0750 USD. Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 130,89 JPY, en baisse par rapport à 131,10 JPY.

Le yen avait atteint un sommet de 131,83 JPY plus tôt dans la journée de vendredi, suite à des informations selon lesquelles le gouvernement japonais envisage de nommer le professeur d'économie Kazuo Ueda au poste de gouverneur de la Banque du Japon.

"La nouvelle a surpris le marché car il apporterait à la politique monétaire une orientation un peu plus faucon que le principal candidat, [le gouverneur adjoint] Masayoshi Amamiya", a déclaré Min Joo Kang, économiste principal d'ING pour la Corée du Sud et le Japon.

Le chef actuel Haruhiko Kuroda, le plus ancien gouverneur de la banque centrale, devrait quitter ses fonctions à la fin de son second mandat le 8 avril.

Les actions à New York ont été appelées à baisser. Le Dow Jones Industrial Average a été appelé en baisse de 0,4 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,6 %, et le Nasdaq Composite en baisse de 1,1 %.

L'or était coté à 1 863,31 USD l'once, en baisse par rapport à 1 873,46 USD.

Encore à venir dans le calendrier économique de vendredi, l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, s'exprimera à 1400 GMT.

