Les contrats à long terme de gaz naturel liquéfié (GNL) que l'Europe a signés jusqu'à présent ne combleront pas le déficit de l'offre et de la demande pour le reste de la décennie, a déclaré mercredi un haut responsable de Shell.

Les volumes records de GNL destinés à remplacer les flux de gaz réduits en provenance de Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine ont aidé l'Europe à surmonter deux hivers jusqu'à présent. Toutefois, la plupart des achats de l'UE en combustible super réfrigéré ont été effectués en grande partie sur le marché au comptant.

En revanche, l'Asie a continué à prendre de l'avance dans la course à l'offre mondiale limitée de GNL avant l'arrivée de nouveaux flux sur le marché en 2025 et au-delà, en décrochant davantage de contrats à long terme.

"L'Europe a commencé à signer des contrats énergétiques à long terme au cours des deux dernières années. Mais les contrats à long terme qui sont signés ne comblent pas le trou", a déclaré Steve Hill, vice-président exécutif de Shell Energy, aux analystes lors d'une conférence téléphonique qui a suivi le rapport annuel de la société sur les perspectives du GNL.

"Nous constatons toujours une pénurie structurelle de 50 à 70 millions de tonnes (métriques) par an pour le reste de la décennie ou plus, que l'Europe doit sécuriser", a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Shell, le plus grand négociant de GNL au monde,

a déclaré

que la demande de GNL a atteint son maximum dans certaines régions dans les années 2010 - comme l'Europe, le Japon et l'Australie - mais qu'elle continue d'augmenter au niveau mondial et devrait atteindre environ 625-685 millions de tonnes par an en 2040.

M. Hill a souligné que, bien que la demande de gaz diminue en Europe, la production nationale de gaz et les importations par gazoduc diminuent à un rythme encore plus rapide, de sorte que l'écart entre la demande et l'offre sera relativement constant pendant le reste de la décennie.

Les États-Unis sont devenus le principal exportateur de GNL vers l'Europe. Plus de 60 % des exportations américaines de GNL ont été destinées à l'Europe au cours des deux dernières années. Les contrats de GNL américains sont conclus sur une base ouverte franco à bord (FOB), sans restriction de destination.

Une grande partie des contrats de GNL que le continent a achetés sont des contrats où le GNL n'aboutit pas nécessairement en Europe, car il s'agit soit d'achats FOB (où les cargaisons peuvent aller n'importe où), soit d'achats avec livraison où le vendeur a détourné les cargaisons vers d'autres marchés", a déclaré M. Hill.

Il a ajouté qu'il y avait une réduction de 10 % de la demande européenne de gaz en 2023, ajoutant que la demande industrielle avait atteint son niveau le plus bas et que la demande devrait commencer à se redresser. (Reportage de Marwa Rashad et Ron Bousso ; Rédaction de Nina Chestney)