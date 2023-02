Les inquiétudes concernant les taux d'intérêt freinent les actions européennes

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en baisse vendredi, les nouvelles selon lesquelles le Royaume-Uni a réussi à éviter une récession n'ayant pas réussi à inspirer les actions, les inquiétudes concernant les taux d'intérêt planant à nouveau sur les marchés.

"Je pense que l'on peut dire que le vin mousseux peut rester sur la glace après que les données de ce matin ont confirmé que le Royaume-Uni a évité une récession à la fin de 2022 par la plus petite des marges. À tel point qu'il y a toutes les chances qu'une minuscule révision au cours des deux prochains mois confirme tout le contraire", a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda.

"En fin de compte, il ne s'agit pas de savoir si le Royaume-Uni est en récession ou non, car il s'agit d'une simple définition technique. C'est l'histoire d'une croissance nulle - assez littéralement dans le cas du quatrième trimestre - et du fait que cela représente probablement le passé récent, le présent et les perspectives d'avenir à court terme de l'économie britannique. Une inflation élevée mais en baisse, et fondamentalement aucune croissance depuis un certain temps. Tout cela est un peu sombre, vraiment".

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 28,70 points, soit 0,4 %, à 7 882,45. L'indice de référence des valeurs vedettes londoniennes a atteint un niveau record jeudi, mais il est finalement inférieur de 0,2 % à son niveau de vendredi dernier.

Le FTSE 250 a clôturé en baisse de 247,27 points, soit 1,2 %, à 20 030,07, et le AIM All-Share a terminé en baisse de 6,45 points, soit 0,7 %, à 874,39.

Pour la semaine, le FTSE 250 a glissé de 2,7 % et l'AIM All-Share a perdu 1,7 %.

Le Cboe UK 100 a clôturé en baisse de 0,5 % à 788,29, le Cboe UK 250 a perdu 1,4 % à 17 466,59 et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,3 % à 14 097,73.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris a clôturé en baisse de 0,8%, tandis que le DAX 40 à Francfort a chuté de 1,4%.

M. Erlam, analyste chez Oanda, a ajouté : "Les banquiers centraux, en particulier ceux de la Fed, ont insisté sur la prudence à l'égard des prévisions de taux d'intérêt.

"Les marchés tablent désormais sur deux hausses supplémentaires de la part de la Fed et peut-être une baisse plus tard dans l'année."

Le dollar s'est renforcé alors que la semaine touche à sa fin. La livre achetait 1,2072 USD au moment de la clôture des actions à Londres vendredi, en baisse par rapport à 1,2154 USD à la même heure jeudi. L'euro s'est établi à 1,0677 USD, en baisse par rapport à 1,0750 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 131,44 JPY, en hausse par rapport à 131,10 JPY.

Selon une première estimation de l'Office for National Statistics, le produit intérieur brut britannique n'a pas connu de croissance au quatrième trimestre par rapport au troisième. Cela fait suite à une contraction révisée de 0,2 % au troisième trimestre par rapport au deuxième.

Cela signifie que le Royaume-Uni a évité une récession technique, qui est définie comme deux trimestres consécutifs de contraction économique.

Les perspectives de l'économie britannique sont toutefois tout sauf prometteuses, ce qui frappe la livre sterling.

À Londres, les gains des cours des actions de Shell et de BP, sur fond de hausse des prix du Brent, ont empêché le FTSE 100 de subir une chute encore plus importante vendredi. Shell a augmenté de 3,0 % et BP de 2,6 %.

Le pétrole Brent était coté à 86,41 USD vendredi soir à Londres, contre 83,73 USD jeudi soir.

La Russie a annoncé vendredi qu'elle allait réduire sa production de pétrole brut de 5 % le mois prochain après que les pays occidentaux ont imposé un plafonnement des prix en raison du conflit en Ukraine.

Les prix internationaux du brut ont bondi après que le vice-premier ministre Alexander Novak a déclaré que la Russie réduirait "volontairement" sa production de 500 000 barils par jour en mars.

Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management, a commenté cette déclaration : "Novak sent certainement le pouls des marchés pétroliers car l'intervention intervient juste après que le plus grand taureau de la rue (Goldman Sachs) ait revu à la baisse ses prévisions pour 2023, ironiquement en raison d'une offre plus importante que prévu en provenance de Russie.

"Malgré l'intervention, il y a de fortes chances que nous ayons vu le prix élevé du pétrole au premier semestre en raison de l'augmentation significative des probabilités de récession aux États-Unis et d'une Fed beaucoup plus faucon que prévu. Compte tenu de l'absence de croissance organique en Chine, signalant une reprise plus lente de la consommation, il est douteux que nous ayons ce rebond fulgurant au T2. Nous voyons maintenant le Brent revenir à 78 USD [le baril] au premier trimestre avant de remonter à 82 USD au deuxième trimestre, les équilibres se resserrant."

De retour à Londres, AstraZeneca a étendu ses gains, augmentant de 1,8 % et aidant le FTSE 100 à éviter de subir une plus grande chute à la fin de la semaine. L'action avait clôturé en hausse de 4,1 % jeudi.

Pesant sur l'indice, Standard Chartered a toutefois perdu 5,0 %, First Abu Dhabi Bank ayant répété qu'elle n'envisageait pas de proposer une offre de rachat du créancier.

FAB a déclaré vendredi que sa position n'avait pas changé depuis le début du mois dernier, lorsqu'elle a déclaré avoir terminé les "toutes premières étapes" de l'évaluation d'une éventuelle offre pour StanChart.

Les gestionnaires de patrimoine ont également nui à l'indice, avec une baisse de 4,0 % pour abrdn, une perte de 2,3 % pour St James's Place et une baisse de 2,2 % pour M&G.

HSBC a prédit des perspectives difficiles pour le secteur. Elle a réduit abrdn à "réduire" mais a maintenu les notes "conserver" et "acheter" pour St James's et M&G, respectivement.

Ailleurs à Londres, Itim a plongé de 20% après avoir annoncé que ses bénéfices annuels seraient inférieurs aux attentes du marché.

La société londonienne de logiciels de click-and-collect a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait être inférieur aux attentes actuelles du marché, à environ 200 000 GBP, s'effondrant de plus de 90 % par rapport aux 2,2 millions de GBP de 2021.

Itim a déclaré que cela était dû à l'augmentation de sa base de coûts après avoir autofinancé ses projets pour stimuler la croissance, en proposant gratuitement des transitions vers sa plateforme.

Les actions à New York étaient mitigées au moment de la cloche de clôture à Londres vendredi. Le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,3 %, l'indice S&P 500 a progressé de 0,1 %, mais le Nasdaq Composite était en baisse de 0,6 %.

Les yeux étaient tournés vers les marchés obligataires américains vendredi, alors que l'inversion de la courbe des taux du Trésor s'est accentuée jeudi. L'obligation à 10 ans s'est négociée à un rendement de 3,73 % vers 1630 GMT, le cinq ans à un rendement de 3,92 % et le deux ans à un rendement de 4,51 %.

Une courbe de rendement normale montrerait que les obligations avec une maturité plus longue offrent des rendements plus élevés, tandis que les instruments avec une maturité plus courte proposent des récompenses moins importantes. L'inverse est vrai avec une courbe de rendement inversée - les obligations à courte échéance rapportent plus que celles à longue échéance.

Innes de SPI commente : "En effet, les inversions de la courbe de rendement font revenir les taureaux dans l'enclos, tandis que les ours en hibernation pour le nouvel an se remuent à nouveau. L'inversion de 85 points de base de la courbe des taux des bons du Trésor [de 2 à 10 ans], la plus profonde inversion depuis le début des années 1980, agite de multiples drapeaux rouges sur les dangers économiques au moment même où les investisseurs anticipent une Réserve fédérale plus belliciste."

L'or était coté à 1 858,39 USD l'once vendredi soir, en baisse par rapport aux 1 873,46 USD de jeudi.

Dans un calendrier économique calme lundi, la gouverneure de la Réserve fédérale Michelle Bowman s'exprime à 13h00 GMT.

La semaine s'accélère avec les lectures du PIB et du chômage de la zone euro mardi, l'inflation américaine plus tard dans la journée, avant l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni mercredi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

