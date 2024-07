Plusieurs négociants en énergie de haut niveau ont quitté ces dernières semaines les majors pétrolières pour des maisons de négoce, ont déclaré plusieurs sources à Reuters jeudi, alors que les talents suivent les actifs qui changent de mains et que les maisons de négoce augmentent les primes.

Les maisons de négoce telles que Vitol et Trafigura ont acquis des dizaines de milliards de dollars d'actifs auprès des majors pétrolières au cours de la dernière décennie, en utilisant des bénéfices qui ont bondi depuis 2022 en raison de la volatilité des marchés de l'énergie causée par la guerre de la Russie en Ukraine.

Les sociétés privées de négoce de matières premières se sont emparées de raffineries et de terminaux alors que les majors pétrolières subissent une pression accrue de la part de leurs actionnaires pour investir dans des énergies plus vertes.

"Nous construisons notre base d'actifs alors que les majors ont de moins en moins d'actifs à négocier. Naturellement, les négociants partent pour nous rejoindre", a déclaré un cadre supérieur d'une grande maison de négoce.

Vitol, le négociant en pétrole le plus important et le plus rentable au monde, a embauché Mehdi Chennoufi, responsable de la commercialisation du GNL chez Shell, Lionel Ader, négociant en brut de la major pétrolière française TotalEnergies, et Michas Barry, négociant en brut de Shell en Afrique de l'Ouest, selon trois sources au fait de l'évolution de la situation.

Vitol a également engagé l'un des principaux négociants en brut de Trafigura, Jordan Dowle, spécialisé dans les marchés de la mer du Nord et de la Méditerranée.

Trafigura a embauché au moins six négociants des grandes compagnies pétrolières, selon trois sources distinctes, dont Jason Breslaw et Tamoor Ali, négociants en brut de BP basés à Londres.

Ces embauches font suite à de récents départs de haut niveau chez BP et Shell.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que Sven Boss-Walker, responsable du négoce chez BP, avait quitté l'entreprise après 25 ans d'activité. Le personnel de BP a été informé qu'il rejoignait une start-up indépendante, selon une source commerciale.

La société de négoce Mercuria a embauché au début de l'année le responsable du GNL de Shell, Steve Hill. L'année dernière, Mercuria a embauché Bill McGrath de Shell en tant que directeur général pour les faibles émissions de carbone.

John Lo, qui était auparavant responsable du négoce du GNL et des produits raffinés chez Shell, a quitté l'entreprise pour se spécialiser dans le crédit carbone, selon deux sources distinctes.

Vitol, Trafigura, Mercuria, BP et Shell se sont refusés à tout commentaire.

La frénésie d'embauche des sociétés de négoce s'inscrit dans une tendance qui a débuté il y a dix ans, lorsque les meilleurs négociants en matières premières ont quitté des banques telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan après que les États-Unis ont imposé des plafonds sur le négoce pour compte propre à la suite des faillites de Lehman Brothers et de Bear Stearns.

Selon au moins une douzaine de sources commerciales, la plupart des traders de Vitol, Trafigura et d'autres sociétés sont rémunérés en pourcentage des bénéfices réalisés sur leurs comptes. Il n'est pas rare qu'un trader de haut niveau gagne des millions de dollars au cours d'une année fructueuse, selon des sources proches des entreprises.

Vitol, qui fait de nombre de ses négociants principaux des associés de la société, a versé 5 milliards de dollars de dividendes l'année dernière et sa rivale Trafigura a versé 5,9 milliards de dollars. Cela s'est traduit par des paiements de dizaines de millions de dollars à certains partenaires-actionnaires, selon les sources.

Vitol et Trafigura ont refusé de faire des commentaires.

Selon les sources, BP, Shell et d'autres grandes entreprises ont du mal à s'aligner sur ces primes car, en tant que sociétés cotées en bourse, elles font l'objet d'une surveillance accrue de la part des actionnaires. Les PDG de BP et de Shell, Murray Auchincloss et Wael Sawan, ont touché chacun un peu plus de 10 millions de dollars en salaire et en primes l'année dernière. (Reportage complémentaire de Robert Harvey et Ron Bousso ; rédaction d'Elaine Hardcastle)