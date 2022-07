Les syndicats australiens prolongent la grève à l'installation de GNL de Shell

L'Offshore Alliance et l'Electrical Trades Union ont déclaré avoir prolongé les interdictions de tâches telles que le transfert et la fourniture d'hydrocarbures ou de tout autre produit à partir de l'installation située au large du nord-ouest de l'Australie.

Shell a commencé à fermer le site de 3,6 millions de tonnes par an ce mois-ci et a informé ses clients qu'elle ne pourrait pas fournir de cargaisons pendant la durée des arrêts de travail approuvés par la Fair Work Commission australienne, ou de l'action industrielle protégée (PIA).

Shell a dit aux travailleurs qu'elle ne reprendrait pas les négociations sur un nouvel accord salarial tant qu'ils n'auraient pas mis fin aux arrêts de travail, commencés le 10 juin.

"Nous avons besoin de votre aide pour lever la PIA afin de pouvoir retourner à la table des négociations et aux opérations normales", a déclaré Peter Norman, gestionnaire des actifs Prelude de Shell, aux travailleurs dans une lettre lundi, vue par Reuters.

Dans cette lettre, Shell a déclaré qu'elle annulait un lock-out prévu pour les travailleurs afin de permettre des travaux critiques pour la sécurité, et qu'elle paierait au prorata les personnes effectuant un travail partiel en raison des arrêts de travail.

Mardi, le porte-parole de l'Offshore Alliance, Daniel Walton, a déclaré que, bien que Shell ait rejeté la semaine dernière la proposition de médiation du syndicat par l'intermédiaire de la Fair Work Commission, celle-ci tenait toujours.

"Les négociations devraient toujours être un dialogue, pas un jeu de poules mouillées", a déclaré Walton.

L'Offshore Alliance se sert d'un accord salarial conclu en avril avec la société japonaise Inpex Corp dans le cadre de ses activités liées au GNL d'Ichthys comme référence pour les négociations avec d'autres grandes sociétés pétrolières et gazières.

Inpex a accepté des taux de rémunération de base compris entre 125 000 et 258 000 dollars australiens (86 000 et 178 000 dollars) plus les indemnités, contre 92 000 et 102 000 dollars australiens auparavant.

Prelude est détenu conjointement par Shell, Inpex, Korea Gas Corp (KOGAS) et l'entreprise publique taïwanaise Chinese Petroleum Corp.