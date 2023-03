Ouverture morose avant le témoignage de la Fed américaine cette semaine

(Alliance News) - Les actions londoniennes ont démarré lentement lundi, à la traîne des échanges plus positifs en Europe et du rallye de vendredi à Wall street.

Les indices ont été mitigés. L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 2,38 points à 7 944,73, dans un contexte de vigueur de la livre. Le FTSE 250 était en hausse de 26,01, 0,1%, à 19 951,78 et l'AIM All-Share était en baisse de 2,27 points, 0,3%, à 862,70.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1% à 795,12, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,1% à 17 501,45 et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 14 137,36.

"Les marchés britanniques ont été lents à la dernière fête, avec une ouverture tiède qui a reflété un manque de catalyseurs immédiats", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

A Paris, l'indice CAC 40 était en hausse de 0,4%. A Francfort, le DAX 40 était en hausse de 0,2%.

La semaine à venir sera lourde de conséquences pour les données économiques américaines et les orientations de la politique monétaire.

Avant le rapport clé sur l'emploi américain de vendredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoignera devant le Congrès mardi et mercredi.

"Il est peu probable qu'il donne trop d'indices étant donné la proximité de la prochaine réunion, et le principal élément à retenir est probablement la dépendance aux données. Toutefois, ne soyez pas surpris si les marchés examinent chaque nuance afin de renforcer leur propre état d'esprit", a déclaré Michael Hewson de CMC Markets.

La prochaine réunion de prise de décision du Federal Open Market Committee aura lieu les 21 et 22 mars.

Le dollar était plus faible contre les principales devises dans les premiers échanges.

La livre sterling était cotée à 1,2040 USD tôt lundi, se raffermissant de 1,1979 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'échangeait à 1,0650 USD, en hausse par rapport à 1,0601 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 135,81 JPY, en baisse par rapport à 136,21 JPY.

Wall street s'est reprise vendredi, l'indice Dow Jones ayant terminé en hausse de 1,2 %, le S&P 500 de 1,6 % et le Nasdaq Composite de 2,0 %.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a dévoilé un nouveau plan pour que le pays devienne une "superpuissance" scientifique et technologique d'ici la fin de la décennie.

Un financement de plus de 360 millions de livres sterling a été promis par le gouvernement britannique, le premier ministre espérant qu'un cadre scientifique et technologique placera le Royaume-Uni à l'avant-garde des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle et les superordinateurs.

Pendant ce temps, le gouvernement britannique a fait face aux critiques du secteur pétrolier et gazier. Dans une interview accordée au Times, le nouveau directeur général de Shell, Wael Sawan, a déclaré que les États-Unis étaient plus attrayants que le Royaume-Uni pour les investissements dans le secteur de l'énergie.

M. Sawan a déclaré au journal que le gouvernement britannique devrait s'inspirer des récentes mesures prises par les États-Unis, telles que la "loi sur la réduction de l'inflation", qui prévoit un paquet de subventions de 369 milliards de dollars pour encourager les investissements verts nationaux.

M. Sawan a déclaré qu'il "réfléchirait à deux fois" avant d'investir davantage dans le pétrole au Royaume-Uni, citant des propositions "plus attrayantes", telles que le Golfe du Mexique américain.

Les développements récents au Royaume-Uni, tels que les interventions ad hoc, les retards dans la planification et le manque de clarté concernant les subventions, sont susceptibles d'entraver l'objectif de Shell d'investir 25 milliards de GBP au Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie, a-t-il déclaré.

Les actions de Shell ont augmenté de 0,4 %. Son homologue BP était en hausse de 0,3 %.

Le pétrole Brent s'échangeait à 85,20 USD le baril tôt lundi, peu de changement par rapport à 85,34 USD vendredi. L'or était coté à 1 853,42 USD l'once, en hausse par rapport à 1 845,56 USD.

En Asie lundi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 1,1%. Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,6 %.

L'économie chinoise devrait croître "autour de 5 %", a déclaré le Premier ministre chinois sortant Li Keqiang lors de l'ouverture du Congrès national du peuple de cette année à Pékin. L'année dernière, l'objectif de croissance était d'environ 5,5 %.

Le point central de la réunion annuelle d'une semaine de délégués triés sur le volet est l'approbation de la formation prévue d'un nouveau gouvernement et la fixation du cap économique et politique du pays.

La Chine prévoit également d'augmenter ses dépenses militaires de 7,2 % cette année en réponse aux incertitudes géopolitiques, selon un projet de budget.

"Le chemin vers la réouverture économique pourrait être cahoteux avec le potentiel de nouveaux pics d'infections Covid sur le continent et les problèmes entourant son secteur immobilier en difficulté, ce qui incite certains investisseurs à rester prudents à l'égard de la Chine", a déclaré l'universitaire Victoria.

Les projections de croissance prudentes suggèrent que le gouvernement chinois adopte une "approche vigilante", a-t-elle ajouté.

En Chine, le Shanghai Composite a baissé de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,2 %.

À Londres, Aston Martin, cotée au FTSE 250, a bondi de 24 % à 296,60 pence, Jefferies ayant relevé son objectif de cours de 120 à 160 pence.

Mercredi dernier, le constructeur de voitures de luxe a salué son "carnet de commandes le plus solide depuis de nombreuses années", parallèlement à ses résultats annuels.

Clarkson a augmenté de 4,5 %.

Le fournisseur de services de transport maritime a augmenté la rémunération de ses actionnaires pour la 20e année consécutive, sur fond de performance "record".

En 2022, le chiffre d'affaires a bondi à 603,8 millions GBP, contre 443,3 millions GBP. Le bénéfice avant impôt a augmenté à 100,1 millions GBP, contre 69,1 millions GBP.

L'entreprise a augmenté son dividende final de 57 à 64 p, ce qui donne un dividende annuel de 93 p, contre 84 p auparavant. "

" Alors que les perspectives géopolitiques mondiales pour 2023 et au-delà restent incertaines, la force de l'activité et l'équilibre entre l'offre et la demande, soutenus par le niveau record de notre carnet de commandes à terme, nous donnent confiance dans les perspectives de Clarksons ", a déclaré le PDG Andi Case.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Foxtons a gagné 2,0 %.

La société d'agents immobiliers basée à Londres a confirmé l'acquisition d'Atkinson McLeod pour un montant de 7,4 millions GBP, qui sera financé par ses réserves de trésorerie existantes. Atkinson McLeod est une agence immobilière opérant dans le centre-est de Londres, avec quatre succursales, qui tire environ 90 % de ses revenus d'environ 1 100 locations.

L'acquisition, destinée à renforcer l'activité de location de Foxtons, devrait avoir un effet positif sur les bénéfices cette année, selon la société. L'annonce de lundi a confirmé un rapport de Sky News de dimanche.

Sur l'AIM, Fusion Antibodies a plongé de 26 %.

Le développeur d'anticorps a déclaré que les revenus et les bénéfices pour l'année se terminant le 31 mars devraient être "significativement" inférieurs aux attentes du marché, avec des revenus qui ne seront pas inférieurs à 2,8 millions de GBP.

Cela est dû à l'incertitude persistante quant au calendrier de plusieurs commandes anticipées, ce qui échappe au contrôle de l'entreprise.

Alors que Fusion se concentre sur des contrats de services intégrés plus importants, elle note des discussions "très positivement reçues" avec plusieurs clients potentiels.

A venir sur le calendrier économique de lundi, le dernier indice des directeurs d'achat de la construction au Royaume-Uni est attendu à 0930 GMT.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

