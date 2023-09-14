* INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'INCIDENT DE CYBERSÉCURITÉ LIÉ AU TRANSFERT DE FONDS DE MOVEIT
* LE LOGICIEL MOVIT EST ACTUELLEMENT UTILISÉ PAR UN PETIT NOMBRE DE SOCIÉTÉS DU GROUPE SHELL
* DES INFORMATIONS PERSONNELLES CONCERNANT DES PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ POUR LE GROUPE BG AU SEIN DU GROUPE SHELL AVANT D'ÊTRE ASSOCIÉES À CE DERNIER ONT ÉTÉ CONSULTÉES SANS AUTORISATION
* TENTATIVE DE CONTACT DIRECT AVEC LES PERSONNES CONCERNÉES POUR LES INFORMER DE CETTE VIOLATION.
* LES DONNÉES COMPROMISES DATENT DE 2013 ET CERTAINES D'ENTRE ELLES PEUVENT ÊTRE OBSOLÈTES.
* LES DONNÉES PERSONNELLES QUI ONT ÉTÉ EXPOSÉES COMPRENNENT LES NOMS, LES DATES DE NAISSANCE, ENTRE AUTRES, TOUTES DATANT DE 2013.
* LES PERSONNES IMPACTEES RISQUENT D'ETRE VICTIMES D'UN VOL D'IDENTITE ET D'ETRE CIBLEES PAR DES CAMPAGNES DE PHISHING Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :