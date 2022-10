Shell: La dégradation des marges de raffinage va peser sur le 3ème trimestre, le titre chute

LONDRES (Reuters) - Le titre Shell chutait à la Bourse de Londres jeudi, après que le groupe pétrolier a déclaré que ses bénéfices du troisième trimestre seraient impactés par une baisse de près de moitié de ses marges de raffinage et un affaiblissement du négoce de gaz naturel.

L'action du groupe pétrolier reculait de 3,8% à 07h31 GMT.

Shell avait fait état de bénéfices record pour les deux premiers trimestres de l'année, soutenus par la flambée des prix du pétrole et du gaz, ainsi que par les bons résultats de ses opérations commerciales.

Cependant, et alors que les inquiétudes concernant un ralentissement économique mondial se renforcent, les marges indicatives de raffinage ont chuté à 15 dollars le baril au troisième trimestre, contre 28 dollars au cours des trois mois précédents, a dit jeudi le groupe, qui publiera ses résultats trimestriels le 27 octobre prochain.

La baisse des marges de raffinage aura un impact de 1 à 1,4 milliard de dollars sur le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) du segment, a déclaré Shell.

Les résultats trimestriels de Shell issus du gaz naturel liquéfié (GNL) et du négoce de gaz devraient également être "nettement inférieurs" en raison de la baisse de la demande saisonnière et des "différences substantielles entre la réalisation sur papier et la réalisation physique sur un marché volatil et disloqué", a dit le groupe.

Son rival américain Exxon Mobil a fait état mardi de solides bénéfices d'exploitation au titre du troisième trimestre, les bénéfices tirés du gaz naturel ayant compensé la faiblesse du raffinage et des produits chimiques.

(Reportage Ron Bousso ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)