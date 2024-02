Shell Plc a pris la décision finale d'investir dans la construction d'une installation d'approvisionnement en gaz au Nigeria pour alimenter une usine d'engrais appartenant à l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a déclaré la société dans un communiqué.

La nouvelle installation fournira 100 millions de pieds cubes standard de gaz par jour à partir du champ Iseni à l'usine d'engrais et de produits pétrochimiques Dangote pendant 10 ans, selon l'accord conclu par Shell et ses partenaires de coentreprise TotalEnergies, Eni et la société pétrolière d'État NNPC Ltd.

L'usine, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, est le plus grand complexe d'urée d'Afrique avec une production de 3 millions de tonnes par an. Elle couvre 65 % des besoins en engrais du Nigeria et peut approvisionner tous les principaux marchés de la sous-région.

"L'accord est une étape cruciale dans la poursuite du développement du champ d'Iseni, riche en gaz, qui fait partie de l'ensemble Okpokunou dans la concession minière pétrolière 35" dans l'État de Bayelsa, riche en pétrole, a déclaré le responsable de Shell au Nigeria, Osagie Okunbor, dans un courrier électronique.

Le Nigeria détient les plus grandes réserves de gaz d'Afrique, soit plus de 200 trillions de pieds cubes, et cherche à développer ces réserves pour augmenter l'approvisionnement des industries, des centrales électriques et des exportations.

M. Okunbor a déclaré que le projet permettrait d'augmenter les livraisons de gaz sur le marché intérieur et contribuerait à stimuler la croissance économique. (Rédaction : Elisha Bala-Gbogbo, Rédaction : Louise Heavens)