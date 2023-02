Shell : acquisition de Nature Energy Biogas

Shell a annoncé hier que sa filiale à 100%, Shell Petroleum, avait finalisé l'acquisition de 100 % des actions de Nature Energy Biogas A/S (Nature Energy).



En rachetant les parts de Nature Energy, Shell a acquis le plus grand producteur de gaz naturel renouvelable (GNR) en Europe.



Cette acquisition soutient ainsi les ambitions de Shell de construire une chaîne de valeur GNR intégrée à l'échelle mondiale et de développer de manière rentable ses offres à faible émission de carbone à des clients dans de multiples secteurs.



Shell précise que Nature Energy est une entreprise génératrice de trésorerie, et que l'acquisition devrait être relutive pour ses bénéfices, générant 'des rendements à deux chiffres'.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.