Shell : augmente son dividende, mais va réduire ses coûts

Shell a promis mercredi d'augmenter son dividende de 15%, mais aussi de réduire ses dépenses d'investissements dans le cadre d'une approche 'équilibrée' de sa stratégie.



A l'occasion de sa journée d'investisseurs, le groupe énergétique a affiché l'ambition de diminuer ses investissements entre 22 et 25 milliards de dollars par an lors des exercices 2024 et 2025.



Il compte par ailleurs alléger de deux à trois milliards de dollars annuels sa structure de coûts opérationnels d'ici à la fin 2025.



Dans un communiqué, Shell explique vouloir accorder une attention accrue à ses performances, à sa discipline et à sa simplification.



Le groupe souhaite néanmoins accroître la rémunération de ses actionnaires pour la porter à 30%-40% de son flux de trésorerie opérationnel (CFFO), en augmentant son dividende de 15% mais aussi via la poursuite de ses rachats d'actions.



Il prévoit ainsi de racheter pour au moins cinq milliards de dollars de ses propres titres sur la seconde partie de l'année.



Shell promet également de générer 'plus de valeur', avec 'moins d'émissions', réitérant son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.



Une enveloppe de 10 à 15 milliards d'euros va être destinée au financement de son développement dans les énergies à faibles émissions, telles que les biocarburants, l'hydrogène, la recharge de véhicules électriques et la capture du carbone.



En Bourse, l'action Shell progressait d'environ 0,6% en début de matinée, dans un marché londonien en très légère hausse (+0,1%)



