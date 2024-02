(Alliance News) - Shell PLC a annoncé jeudi une forte baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année 2023, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz, mais la société a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions et une augmentation du dividende.

La major pétrolière basée à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôt avait chuté à 1,64 milliard USD au quatrième trimestre 2023, contre 16,44 milliards USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires total a diminué de 21 %, passant de 101,20 milliards de dollars à 80,13 milliards de dollars.

Sur l'ensemble de l'année 2023, le bénéfice avant impôt a chuté de près de 50 %, passant de 64,82 milliards de dollars en 2022 à 32,63 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires total a baissé de 16 %, passant de 386,20 milliards de dollars à 323,18 milliards de dollars.

Shell a déclaré que la détérioration des résultats en 2023 "reflétait la baisse des prix réalisés pour le pétrole et le gaz, la diminution des volumes et la baisse des marges de raffinage, en partie compensées par la hausse des marges de négoce et d'optimisation du gaz naturel liquéfié et des marges de marketing."

Malgré la baisse de son bénéfice, Shell a augmenté son dividende trimestriel par action à 34,40 cents US, contre 28,75 cents un an plus tôt, ce qui porte le dividende total pour 2023 à 1,29 USD, soit une hausse de 25 % par rapport à 1,04 USD en 2022

Shell a également annoncé qu'elle avait achevé son rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars et qu'elle allait maintenant lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars.

"Shell a réalisé un nouveau trimestre de solides performances, concluant une année au cours de laquelle nous avons bien progressé dans la réalisation des objectifs définis lors de notre journée des marchés financiers. À l'aube de 2024, nous continuons à simplifier notre organisation en mettant l'accent sur la création de plus de valeur avec moins d'émissions", a déclaré Wael Sawan, directeur général.

Pour 2024, Shell prévoit des dépenses d'investissement en espèces de 22 à 25 milliards de dollars, contre 24,39 milliards de dollars en 2023 et 24,83 milliards de dollars en 2022.

L'action Shell était en hausse de 1,5 % à 2 483,00 pence jeudi matin à Londres. L'indice FTSE 100, dont Shell est l'un des principaux composants, n'a progressé que de 0,2 %.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.