Shell donne le feu vert à un projet gazier Crux de 2,5 milliards de dollars au large de l'Australie

Shell Plc a déclaré lundi qu'elle avait donné le feu vert au développement du champ gazier Crux au large de l'Australie, dont le coût est estimé par les analystes à environ 2,5 milliards de dollars.

La construction devrait commencer en 2023 et le premier gaz devrait être produit en 2027. Il alimentera l'installation flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) Prelude, d'une capacité de 3,6 millions de tonnes par an, a déclaré la société pétrolière et gazière dans un communiqué.

Shell a déclaré que le projet aiderait ses clients asiatiques à passer du charbon au gaz, et fournirait également une source d'approvisionnement sûre, un facteur clé suite à l'imposition de sanctions à la Russie.

"Le projet renforcera également la sécurité d'approvisionnement de nos clients, qui devient une considération de plus en plus importante pour les consommateurs mondiaux", a déclaré Wael Sawan, directeur du gaz intégré, des énergies renouvelables et des solutions énergétiques de Shell.

Un porte-parole de Shell a refusé de commenter le coût du projet, déclarant que la société ne commente pas les investissements en capital au niveau des actifs individuels.

"L'utilisation de l'infrastructure existante de Prelude permet de réduire considérablement les coûts de développement, ce qui rend Crux compétitif et commercialement intéressant", a déclaré M. Sawan.

Les consultants en énergie Wood Mackenzie ont estimé que le projet coûterait environ 2,5 milliards de dollars, également cités par les analystes de Credit Suisse.

"Dans un contexte mondial, Crux est un exemple du type de développement incrémental, à cycle plus court et à haut rendement que l'industrie cible en maintenant une discipline en matière de capital malgré le renforcement des prix des matières premières", a déclaré Michael Song, analyste de Wood Mackenzie, dans une obligation.

Il a toutefois précisé que les volumes de Crux entreraient sur le marché en même temps qu'environ 100 millions de tonnes par an de nouveau GNL en provenance du Qatar, des États-Unis, du Nigeria et du Canada.

L'analyste de Credit Suisse a souligné que les problèmes de longue date de l'installation FLNG Prelude de Shell risquaient de nuire aux rendements du développement Crux, qui aurait autrement une grande valeur puisqu'il utilisera l'infrastructure existante.

"Il existe toujours un risque que Shell atteigne des taux de production soutenus à l'installation FLNG de Prelude, ce qui pourrait avoir un impact sur la valeur de Crux", a déclaré Kavonic. (Reportage de Sonali Paul ; édition de Rashmi Aich et Christopher Cushing)