Shell : en tête du FTSE 100 après un point rassurant

Shell grimpe jeudi matin à la Bourse de Londres après un point d'activité jugé rassurant concernant ses performances de premier trimestre, qui ne semblent pas avoir trop souffert du repli des prix du gaz.



Vers 8h30 (heure locale), le titre de la compagnie énergétique gagne plus de 2%, figurant en tête de l'indice FTSE 100 qui gagne au même moment autour de 0,4%.



Shell a indiqué ce matin que sa production en volumes de gaz naturel liquéfié (GNL) devrait se situer entre sept et 7,4 millions de tonnes sur les trois premiers mois de l'année, au-dessus de sa précédente prévision qui visait entre 6,6 et 7,2 millions de tonnes.



Dans son communiqué, le groupe souligne que ses résultats dans le trading de gaz devraient être 'similaires' à ceux du quatrième trimestre 2022, qui s'était avéré exceptionnel de ce point de vue.



Dans l'amont, son objectif de production a été resserré pour désormais ressortir entre 1,80 et 1,90 million de barils par jour, contre 1,75-1,95 million de barils envisagés jusqu'ici.



Dans l'aval, Shell dit anticiper des résultats 'significativement au-dessus' de ceux enregistrés au titre du quatrième trimestre, qui s'étaient révélés plutôt décevants.



'Dans l'ensemble, nous considérons que ce point d'activité est positif au vu des inquiétudes qui entouraient l'effet du recul des prix du gaz au cours du trimestre', réagissent ce matin les analystes de RBC.



