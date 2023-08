(Alliance News) - Shell PLC et BP PLC font partie des 12 entreprises pétrolières qui ont été accusées d'écoblanchiment sur la quantité d'énergie renouvelable et à faible teneur en carbone qu'elles produisent.

Une étude commandée par Greenpeace a analysé les rapports annuels des géants britanniques des énergies fossiles pour 2022, ainsi que ceux de 10 autres entreprises européennes.

Le rapport a comparé la quantité d'électricité renouvelable produite par les entreprises (éolienne, solaire, géothermique et hydroélectrique) à la quantité d'énergie qu'elles fournissent grâce à leur propre production de pétrole et de gaz.

Selon l'analyse, Shell et BP ne produiront respectivement que 0,02 % et 0,17 % d'énergie à partir de sources renouvelables en 2022.

Parallèlement, les investissements des entreprises dans les énergies vertes n'ont représenté qu'une fraction de ceux réalisés dans les combustibles fossiles au cours de l'année, selon l'étude.

Pour BP, 97 % ont été consacrés aux combustibles fossiles alors que l'entreprise a réduit ses investissements dans les produits renouvelables par rapport à 2021, tandis que 91 % des investissements de Shell ont été consacrés aux combustibles fossiles, selon l'étude.

Greenpeace a accusé les grandes compagnies pétrolières d'écoblanchiment, affirmant que les entreprises présentaient largement l'énergie éolienne et solaire en mer dans leurs rapports annuels et leur marketing.

Selon l'étude de l'organisation, BP est un exemple d'entreprises qui "répètent sans cesse les mêmes objectifs vagues en matière de développement durable" dans leurs rapports.

À titre d'exemple, l'étude ajoute que BP annonce ses ambitions en matière d'énergies renouvelables depuis des années, mais que ses rapports de 2022 n'indiquent pas la quantité d'énergie éolienne et solaire qu'elle a générée au cours de l'année.

BP comptabilise également ses investissements dans les magasins de proximité des stations-service comme étant "à faible émission de carbone" et utilise une approche encore plus large pour ses dépenses d'investissement liées à la croissance de la transition, ajoute l'étude.

En ce qui concerne Shell, l'analyse a révélé que le rapport de l'entreprise montrait une "fausse représentation claire" des chiffres sur sa "capacité renouvelable" pour l'exercice 2022, la déclarant comme étant de 6,4 gigawatts.

Toutefois, une note de bas de page indique que ces chiffres incluent des centrales encore en construction ou dont la vente est engagée et que la capacité réelle de Shell de 2,2 gigawatts à la fin de l'année 2022 a été publiée ailleurs dans son rapport.

Shell considère également que tout ce qui produit ne serait-ce qu'une fraction de moins d'émissions que le pétrole ou le gaz conventionnel est "à faible teneur en carbone", ajoute l'étude.

Cette étude intervient alors que les deux grandes compagnies pétrolières ont été critiquées cette année pour avoir reculé sur leurs objectifs écologiques.

Kuba Gogolewski, responsable de la campagne financière de Greenpeace en Europe centrale et orientale, a déclaré : "Alors que le monde subit des vagues de chaleur sans précédent, des inondations meurtrières et des tempêtes de plus en plus violentes, les grandes compagnies pétrolières s'accrochent à leur modèle économique destructeur et continuent d'alimenter la crise climatique.

"Leurs plans de décarbonisation, déjà inadéquats, ne sont qu'une coquille vide ; au lieu de fournir l'énergie propre dont nous avons désespérément besoin, ils nous abreuvent de déchets verts.

"La réticence des grandes compagnies pétrolières à mettre en œuvre de véritables changements est un crime contre le climat et les générations futures.

Le rapport de Greenpeace indique également que les 12 entreprises tirent en moyenne 99,7 % de leur énergie de sources fossiles.

L'analyse suggère que l'énergie verte ne représente en moyenne que 7,3 % (5,61 milliards de livres sterling) des investissements, tandis que 92,7 % (69,58 milliards de livres sterling) continuent de financer des activités liées aux combustibles fossiles et, dans certains cas, leur expansion.

Greenpeace a accusé les entreprises de nuire à l'action climatique en utilisant un jargon écologique, en promouvant le captage et le stockage du carbone (CSC) et la compensation des émissions de carbone, en présentant des diagrammes trompeurs sur leurs objectifs et leurs activités, et en ne publiant que des données partielles.

Le rapport indique que si les 12 entreprises se sont publiquement engagées à atteindre le "zéro net" d'ici 2050, aucune n'a développé de stratégie cohérente pour y parvenir, la grande majorité d'entre elles prévoyant de maintenir, voire d'augmenter leur production de pétrole et de gaz jusqu'en 2030 au moins.

Le groupe de défense de l'environnement exhorte les gouvernements européens à taxer les bénéfices des entreprises de combustibles fossiles afin de financer la transition vers une économie à faible consommation d'énergie.

Elle demande également une réglementation plus stricte pour empêcher la destruction du climat par les combustibles fossiles et pour renforcer les investissements dans les infrastructures vertes.

M. Gogolewski a déclaré : "Les gouvernements doivent cesser d'autoriser les combustibles fossiles à détruire le climat : "Les gouvernements doivent cesser de soutenir les entreprises de combustibles fossiles, les réglementer sévèrement et planifier dès maintenant l'abandon des combustibles fossiles. Elles ne changeront jamais d'elles-mêmes.

Il a ajouté que les gouvernements devraient se mettre d'accord sur une feuille de route détaillée pour éliminer progressivement le pétrole et le gaz dans toute l'Europe, en commençant par des mesures visant à réorienter les secteurs très polluants du pétrole et du gaz, tels que les transports.

Le rapport rédigé par le politologue Steffen Bukold comprend des analyses de BP, Shell, Eni Spa, Equinor, Repsol et TotalEnergies SE, ainsi que d'OMV, PKN Orlen, MOL, Wintershall Dea, Petrol Group et Ina Croatia.

BP a déclaré que le rapport de Greenpeace était inexact et qu'il donnait une image erronée de ses investissements et de ses stratégies.

La major pétrolière a déclaré que le chiffre de 97 % d'investissements dans les combustibles fossiles était "complètement erroné".

L'entreprise a ajouté que sa stratégie comprenait des investissements en croissance rapide dans une série d'activités liées aux combustibles non fossiles, telles que les biocarburants et le biogaz, l'hydrogène, les énergies renouvelables et l'électricité, la recharge des véhicules électriques et la commodité.

Elle a également déclaré que 30 % de ses dépenses d'investissement en 2022 étaient consacrées à ces activités, y compris l'acquisition d'Archaea, une importante société américaine spécialisée dans le biogaz.

Un porte-parole de Shell a déclaré : "Nous prévoyons d'investir 10 à 15 milliards de dollars entre 2023 et 2025 pour soutenir le développement continu de solutions énergétiques à faible teneur en carbone, notamment les biocarburants, l'hydrogène, la recharge des véhicules électriques et le CSC.

"Nous restons convaincus que la demande mondiale d'énergie continuera à croître et à être satisfaite par différents types d'énergie, y compris le pétrole et le gaz.

"Le rythme de la transition des combustibles fossiles vers une énergie à faible teneur en carbone dépend de nombreux facteurs, dont la politique et les réglementations gouvernementales, l'accessibilité financière de l'énergie, le développement de nouvelles technologies et, surtout, l'évolution de la demande des consommateurs.

