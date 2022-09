Shell et Exxon lancent une vente conjointe d'actifs en mer du Nord britannique et néerlandaise -sources

Les deux sociétés ont engagé la banque d'investissement Jefferies pour diriger la vente, qui pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars, selon les sources.

Lancée au début du mois, la vente intervient après que Shell et Exxon aient mené indépendamment des processus de vente initiaux pour leurs actifs britanniques et néerlandais.

Shell a refusé de commenter. Jefferies a refusé de commenter. Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En juillet, Shell et Exxon ont lancé la vente de la coentreprise 50-50 NAM aux Pays-Bas, exploitant du champ gazier de Groningue et l'une des plus grandes et plus anciennes sociétés de production de gaz naturel en Europe.

Les deux sociétés ont également mis en vente séparément leurs participations dans leur plate-forme gazière britannique du sud de la mer du Nord, qui comprend les plates-formes Clipper Leman Alpha ainsi que le terminal de Bacton dans l'est de l'Angleterre, ont précisé les sources.

Reuters a rapporté que Shell se préparait à lancer la vente en février.

Le processus de vente conjointe qui combine les deux bassins espère attirer les offres de plusieurs compagnies pétrolières et gazières qui ont montré leur intérêt dans les processus initiaux, ont dit les sources.

Les ventes s'inscrivent dans le cadre de la volonté des deux sociétés de se débarrasser d'actifs pétroliers et gaziers vieillissants afin de réduire les coûts et de se concentrer sur des projets plus récents et plus importants dans le monde.