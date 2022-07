Shell et Total poursuivent leur programme de rachat d'actions après avoir enregistré des bénéfices records.

Les deux sociétés combinées rachètent 8 milliards de dollars d'actions au troisième trimestre après avoir enregistré leurs bénéfices trimestriels respectifs les plus élevés tout en maintenant leurs dividendes, ce qui pourrait décevoir certains investisseurs.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent de référence ont augmenté de plus de 140 % au cours des douze derniers mois, atteignant une moyenne d'environ 114 $ le baril au cours du trimestre.

Les prix élevés du brut pèsent normalement sur les marges de raffinage, mais l'offre restreinte de carburant raffiné a soutenu une rentabilité record au deuxième trimestre, la marge de raffinage de Shell ayant pratiquement triplé pour atteindre 28 dollars le baril.

Les prix de référence du gaz naturel européen et les prix mondiaux du gaz naturel liquéfié ont atteint en moyenne des sommets historiques au cours du trimestre.

Forte d'un bénéfice trimestriel record de 11,5 milliards de dollars, Shell rachète pour 6 milliards de dollars de ses propres actions d'ici fin octobre, a-t-elle déclaré jeudi, dans le prolongement d'un plan de rachat de 8,5 milliards de dollars achevé au premier semestre.

Bien que cela soit supérieur aux prévisions de la société concernant le rendement pour les actionnaires, qui peut atteindre 30 % de la trésorerie d'exploitation, Shell n'a pas augmenté son dividende par rapport à son niveau actuel de 25 cents par action, soit une augmentation annuelle de 4 % après une réduction de 60 % pendant la pandémie.

TotalEnergies, dont le bénéfice trimestriel a augmenté de 9 % pour atteindre 9,8 milliards de dollars, a annoncé qu'elle rachèterait 2 milliards de dollars au troisième trimestre après avoir acheté 3 milliards de dollars de ses propres actions au cours du premier semestre de l'année.

Elle avait déjà annoncé une augmentation annuelle de 5% pour son premier dividende trimestriel de cette année, à 0,69 euros par action, et a déclaré jeudi qu'elle maintiendrait ce niveau pour son deuxième dividende intérimaire de 2022.

"(TotalEnergies) a choisi de maintenir ses rachats à plat jusqu'au (troisième trimestre), ce qui peut être décevant pour certains investisseurs compte tenu de l'environnement macroéconomique actuel", a déclaré Biraj Borkhataria, analyste de RBC.

Les actions de TotalEnergies ont baissé de 2,1 % et celles de Shell ont augmenté de 1,6 % après l'annonce des résultats, après avoir augmenté respectivement d'environ 35 % et 49 % au cours des douze derniers mois.

En comparaison, l'indice des sociétés pétrolières et gazières européennes a gagné 1,6 % dans les premiers échanges.

Les rachats des deux plus grands groupes pétroliers et gaziers européens en termes de capitalisation boursière ont eu lieu la même semaine que l'entreprise norvégienne Equinor, qui a augmenté de 30 % ses prévisions de dividendes et de rachats d'actions pour 2022, pour un total d'environ 13 milliards de dollars.

Son rival plus petit, Repsol, a également annoncé jeudi un programme de rachat d'actions renforcé, grâce à des bénéfices exceptionnels, qui ont doublé au cours du premier semestre.

Une reprise rapide de la demande à la suite de la fin des fermetures pour cause de pandémie et une flambée des prix de l'énergie provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont fait grimper les bénéfices des sociétés énergétiques après un effondrement de deux ans.

La forte manne de bénéfices a permis aux entreprises de réduire les piles de dettes qui ont fortement augmenté pendant la pandémie ainsi que d'augmenter les retours aux actionnaires.

Le ratio dette/capital, ou gearing, de TotalEnergies est passé de 12,5 % au premier trimestre à moins de 10 %, soit la moitié de son niveau d'il y a un an, tandis que celui de Shell est passé de 21,3 % à 19,3 %.

Eni, Exxon et Chevron doivent annoncer leurs résultats le 29 juillet et BP le 2 août.