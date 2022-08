Shell : finalise l'acquisition de Sprng Energy

Shell annonce que sa filiale à 100%, Shell Overseas Investment B.V., a finalisé l'acquisition à 100 % de Solenergi Power Private Limited et, avec elle, du groupe de sociétés Sprng Energy d'Actis Solenergi Limited (Actis).



Sprng Energy, créée en 2017 par Actis, est une plateforme d'énergie renouvelable basée à Pune, en Inde, qui développe et gère des installations d'énergie renouvelable telles que des parcs solaires et éoliens et des actifs d'infrastructure.



Les actifs solaires et éoliens acquis par Shell dans le cadre de l'accord tripleront la capacité renouvelable actuelle de Shell en exploitation et contribueront à la mise en oeuvre de sa stratégie Powering Progress.



