Shell : investissement dans un projet gazier en Malaisie

Shell et Petronas ont annoncé lundi avoir pris une décision finale d'investissement en vue de développer le projet gazier de Rosmari-Marjoram en Malaisie.



Ces champs, situés à 220 km au large des côtes du pays, seront alimentés par des énergies renouvelables, en utilisant l'énergie solaire pour la plateforme offshore.



'Rosmari-Marjoram contribuera à fournir un approvisionnement en énergie sûr et fiable, de manière responsable et efficace', a déclaré Zoe Yujnovich, directrice de Shell Upstream.



Ivan Tan, président national et vice-président principal de Upstream Malaysia, ajoute: 'Nous sommes impatients de contribuer davantage à la croissance économique de la Malaisie grâce à des investissements dans des projets compétitifs et résilients'.



Le développement de Rosmari-Marjoram est l'un des projets stratégiques visant à assurer un approvisionnement durable en gaz du complexe GNL de Petronas.



Le projet est conçu pour produire 800 millions de pieds cubes standard de gaz par jour, avec une entrée en service prévu en 2026.



