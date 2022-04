Shell : l'exploitation du projet Colibri a débuté

Shell fait savoir que l'exploitation du projet Colibri a débuté dans la zone marine de la côte nord (NCMA) à Trinité-et-Tobago.



Le projet Colibri devrait permettre la livraison de gaz à l'échelle mondiale par l'intermédiaire d'Atlantic LNG, et générer quelque 30 000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j) de production de gaz à court terme avec un pic de production prévu d'environ 43 000 bep/j.



Colibri est constitué d'une série de quatre puits sous-marins reliés à la plate-forme Poinsettia présente dans la zone NCMA.



'Je suis fier de l'équipe de Trinité-et-Tobago pour son engagement à livrer ce projet en toute sécurité et dans les délais', a déclaré Wael Sawan, directeur des solutions intégrées pour le gaz, les énergies renouvelables et les énergies chez Shell.



